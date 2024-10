"Bio je čist nedeljama": Otkriveni jezivi detalji Lijamovog stanja pre smrti, sad se oglasio i njegov prijatelj

Nakon što su objavljeni rezultati toksikološke analize u okviru istrage o smrti pevača Lijama Pejna koji je umro nakon pada sa trećeg sprata hotela u Argentini, njegov prijatlej izneo je drugačije tvrdnje.

Izvor: Youtube printscreen / liampayne

Tragično nastradali bivši pevač grupe "One direction", Lijam Pejn imao je u krvi i organizmu tragove kombinacije droga, uključujući "ružičasti kokain", kada je pao sa 3. sprata balkona hotela, javljaju argentinski mediji. Preliminarni rezultati toksikoloških testova otkrili su tragove kokaina, benzodiazepina, krek kokaina i ružičastog kokaina koji je kombinacija metamfetamina, ketamina i MDMA, piše Daily mail. Policija traga za dilerima koji su pevaču dostavili narkotike.

Obdukcijom je utvrđeno da je pevač preminuo od višestrukih povreda, uključujući frakturu lobanje dok su u njegovoj hotelskoj sobi nađeni beli prah, tragovi hemijskih supstanci i lekova.

Improvizovana aluminijska lula, koja se obično koristi za pušenje krek kokaina, takođe je pronađena u njegovoj hotelskoj sobi, prema novinskim izveštajima. Argentinska novinska stranica Infobae izvestila je: "Forenzičkom studijom utvrđeno je prisustvo kokaina." Test koji je sprovela gradska policija Buenos Ajresa na stvari pronađenoj na Lijamovom stolu nije potvrdio da je beli prah kokain".

Izvor: YouTube/One Direction

Lijamov prijatelj: "Bio je čist nedeljama"

Prerano preminuli pevač neko vreme se borio sa porocima, ali, kako njegov prijatelj sada tvrdi, on je "bio čist nedeljama pre ovog puta, te da je bio žrtva dilera koji su mu prodali drogu", pišu strani mediji. Kako on tvrdi, Lijam je prošao test na narkotike samo par dana pre pogibije, i da su njegovi pokušaji da ostane "čist" sabotirani od strane nekoga ko mu je dostavio drogu.

Izvor blizak Lijamu rekao je za Mailonline: "Lijam nije uzimao ništa nedeljama. Bio je na rehabu više puta u Engleskoj i Kaliforniji, a nedavno ga je preuzeo nov psihijatar na Floridi. Svi su mislili da je na putu oporavka.

Lijam je otputovao u Argentinu da bi prisustvovao koncertu bivšeg kolege iz "One directiona", Najla Horana, ali i da bi obnovio američku vizu, jer je inicijalno bio odbijen zbog zloupotrebe druga i alkohola u prošlosti. Iz ovog razloga, morao je da uradi testove koji bi da potvrdili da je stoprocentno negativan na upotrebu pomenutih supstanci, što je potvrdio i doktor.

Uradiće se i drugi test

Sprovešće se i drugi test kako bi se utvrdila priroda tog praha. Njegovo telo neće biti predano njegovom ocu Džefu Pejnu koji je 19. oktobra stigao u Argentinu, dok se ne završe sve analize, prema argentinskim pravosudnim izvorima. Džef Pejn ostaće do tada u Buenos Ajresu, a očekuje se da će njegov sin biti sahranjen narednog meseca u Britaniji. Iz policije su saopštili da se smrt Lijama Pejna i dalje vodi kao nerazjašnjena, jer se traga za dva muškarca koji su mu dostavili drogu u hotelu.

Podsetimo, smrt Lijama Pejna nastupila je trenutno, nakon pada sa terase hotela. Slučaj prate brojna pitanja bez odgovora, a njegova sestra je danas na Instagramu napisala:

"Kada sam videla vest koja mi je iskočila na telefonu - da si nas napustio, zaledila sam se. Toliko sam želela da ovo ne bude istina. Danima sam se nadala da je to greška, da je neko pogrešio. Bio si zaista predobar za ovu zemlju, ti si anđeo koji je samo živeo za to da nasmejava i usrećuje ljude", napisala je sestra Lijama Pejna, i dodala da je pevač uvek bio ljubazan prema svima, kao i da je njegova porodica bila njegov najveći fan i da će tako biti zauvek. Na kraju je dodala: "Nadam se da si konačno pronašao mir tamo gore i da ćeš nastaviti da paziš na sve nas kao što si to radio u životu. Pobrinućemo se da Ber zna za svog tatu i koliko si ga voleo, to ti obećavam. Vidimo se uskoro, Lijame, volim te".

Pejn je sina Bera dobio sa pevačicom Šeril Kol, koja je od njega starija 10 godina, a društvo u Argentini pravila mu je devojka Kejt Kesidi, koja se vratila sa putovanja par dana ranije, zbog, kako je navela, poslovnih obaveza.

Pogledajte još fotografija pevača za kojim su ludele tinejdžerke širom planete:

(MONDO/Marina Cvetković)