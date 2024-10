Koga Duško Tošić grli u Areni? Navija za crveno-bijele, a ona mu pravi društvo i ne odvaja se od njega

Duško Tošić uživo bodri crveno-bijele, a ona mu pravi društvo.

Dok se Jelena Karleuša sprema za koncert u Sjevernoj Makedoniji koji je najavljen za sutra, 19. oktobra, njen bivši suprug Duško Tošić uživo u Areni prati košarkaše Crvene zvezde koji igraju važnu utakmicu u četvrtom kolu Evrolige gde dočekuju Barselonu.

Duško je na utakmici uslikan s njegovom i Jeleninom ćerkom Nikom.

Mlada naslednica je za ovu priliku je odabrala dres Crvene zvezde, pokazujući tako svoju podršku domaćem klubu u ovom važnom okršaju.

Jelena Karleuša i Duško Tošić nedavno su potpisali papire za sporazumni razvod braka, nakon 17 godina zajedničkog života. Ona je saopštenjem i fotografijom na Instagram profilu obavijestila javnost o svemu, a potom detaljno ispričala kako se osećala nakon potpisivanja papira.

"Ujutru nisam dobro, ajde mogu tako da kažem. Ujutru imam tako neke...Nisam u poslednje vrijeme nešto tako emotivno dobro, ali kada je reč o poslu, nikada bolje i to daje jednu dobru celinu. Kako sam trenutno? Pa okej, mogu da kažem da se žene u Srbiji čudno jako ponašaju prema razvodu. Dobila sam na hiljade i hilajde poruka kada sam objavila onu sliku sa razvoda. To je zato što žene kod nas razvod doživljavaju kao smrt, kao smrt u porodicu i to je za njih smak svijeta, gubitak svega što su stvarale. Ja sam imala tu sreću da sam se razvela od dva advoakta, da sam gledala mog i advokata s druge strane i gomilu nekih papira", rekla je ona nedavno u jednom podkastu i otkrila za koga će se udati treći put.