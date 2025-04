Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nezadovoljan načinom na koji se priča o srpskom fudbalu usljed nikad veće dominacije njegove ekipe, koja je sedam kola prije kraja osvojila osmu uzastopnu šampionsku titulu.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nije bio zadovoljan pitanjima uoči 176. "vječitog" derbija sa Partizanom (subota, 16.00) pošto je novinarska pitanja protumačio kao negativna, nakon što se od njega očekivalo da govori o razlozima nedovoljne pažnje koju izazivaju utakmice srpskog fudbala.

Zbog toga je u jednom trenutku povisio ton, smtrajući da se previše očekuje od Crvene zvezde i njega kao trenera da poboljšaju srpski fudbal i atmosferu u njemu, dodajući da odgovornost sa njima treba da dijele i drugi: "Šta sad Zvezda treba da uradi? Šta uzimate stalno Zvezdu? Šta mi da uradimo, da li je loše jer je Zvezda dominantna? Da li je ovo, da li je ono... Mogu da sumnjam da je neka druga konotacija priče. Možemo svi da se pravimo ili da se ne pravimo. Cijela ta priča o dominaciji, pa ako ne damo 350 golova - propala sezona. Šta mi treba da radimo? Mi se borimo za titulu kao i svi ostali, ušli smo u Ligi šampiona, na putu smo ka peharu u Kupu. Ima i drugih klubova, ulažu, raspitajte se i vidite. Nikad nisu bili ovakvi budžeti u srpskom fudbalu", bile su riječi Vladana Milojevića koji je potom dodao:

"Nije poenta fudbala i života da onoga ko je gore, trudite se da ga stignete, a ne da vučete da ide dole. To je cijela poenta. Moraju da budu bolji skautinzi igrača i svega ostalog. Ispada da maltene prvenstvo nije regularno jer je Zvezda dominantna. Niste vi tako rekli, ali šta mi treba da uradimo? Šta ja kao trener treba da uradim? Šta ja da uradim da ne budem dominantan? Iskreno, meni je to glupost. Lako je kao doći do rekorda u ovakvoj ligi. Ove godine je dobro što je prvenstvo bolje nego lane. Ne znam da li ćete se složiti i to je pomak".

Na konstataciju da je "Milojević krivac zbog dominacije njegove ekipe", trener Zvezde je odgovorio: "Mi pričamo o derbiju, to je svetinja, bila i biće, i prije mene i poslije mene. Nije ukusno... Imate više pitanja da me pitate u vezi derbija, a ne koliko će navijača da dođe ili koji je sudija. To su stvari, ne znam šta očekujete da ja kažem i vi napišete. Neka sudi, to je stvar za neke druge ljude. Volio bih da više pričamo o derbijima, prošli meč je bio 3:3, bilo je svašta. Jedna lijepa utakmica. Mislim da smo uživali. O tome treba da pričamo".

Zbog toga traži da se pozitivnije priča o Superligi: "Kao da se trudimo ga da još više 'ublatimo', da nema ništa. Nije tako. Jeste vidjeli kako je bilo zadnje interesantno kolo, nije se znalo ko će u plej-of? Imamo timove sa mnogo većim budžetima nego ranije. Imamo bolje terene. To su sve lijepe stvari, sve možete da okrenete na negativno i pozitivno, a meni smeta da se mnogo gleda negativno. Mi smo protagonisti ovoga, dajemo sve od sebe, da bih završio - volio bih da pričamo o fudbalu i neka pobijedi fudbal. Biće plejada mladih igrača, nemamo ništa bolje, pa i da pogriješe treba da stanemo uz njih ne da ih streljamo. Mi nemamo drugu budućnost, nosiće naše selekcije, malo sa te strane treba da budemo pozitivniji."

Što se tiče same utakmice, Milojević je rekao da je "priprema za Partizan kao i za svaku drugu utakmicu" iako derbi nosi svoju draž, dok je dodao da ima dilema oko sastava - kao i za svaki drugi meč. To je uostalom i zbog toga što ima povrijeđenih igrača, Silas i Ivanić su u procesu rehabilitacije i pitanje je da li će se vratiti.

"Kod nas je stalno pitanje da je sve gotovo, ja ne razmišljam tako, završili smo dio posla, osvojili smo šampionsku titulu. Došla je rano, prije plej-ofa, ali to se ništa ne mijenja kod mene. Ne treba meni sedam utakmica isprobam igrače, sve znam o njima već, a igraćemo sa sedam najboljih ekipa u Srbiji. Možda je iznenađenje samo Čukarički, biće to lijepih sedam utakmica i čeka nas još Kup Srbije, sve su to ozbiljne, teške i zahtjevne utakmice. Partizan je naš najvažniji protivnik, to je derbi, svako će dobiti priliku koliko zasluži i koliko budemo procijenili da treba da dobiju", zaključio je on.