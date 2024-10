Pomirili se Ana i Zvezdan? Prešla mu preko nasilja i zlostavljanja, a mnogima jedno promaklo na zajedničkoj fotki

Nacija je i dalje u šoku zbog pomirenja bivših "elitara"...

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/TV Pink / screenshot

Vest da su Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić zakopali "ratne sekire" iznenadila je domaću javnost, naročito ako se uzme u obzir da je bivša zadrugarka do skoro javno iznosila "prljav veš" iz njihovog odnosa, te priznala da je protiv bivšeg nevenčanog supruga podigla niz tužbi i optužila ga za stravično nasilje.

Inače, Zvezdanova i Anina veza završila se nakon što ju je Slavnić prevario sa Anđelom Đuričić, sa kojom sada nije u dobrim odnosima.

Izvor: Pink.rs, Instagram/ana_curcic_official

Anđela je u rijalitiju iznela niz navodnih detalja iz njihove veze, na šta je Slavnić reagovao, te demantovao njene reči.

No, nakon svega, pomirenje Ane i Zvezdana je najmanje što je iko očekivao. I dok je Zvezdan na Instagram storiju okačio snimak svog oca Moke, Ana je objavila citat.

Izvor: Instagram/andjelaadjuricicc

Napisala je: "Menjaćeš stotine mojih ćutanja za samo jedan bes", a malo potom oglasio se i sam Moka.

"Kratko ću reći, ja sam uvek za ljubav", rekao je Moka za "Alo" kroz smeh.

Na ovu vest reagovao je Marko Đedović koji nije krio da je zatečen onim što se desilo.

"Pa ovo je vrh! Finale u kojem se Ana Ćurčić pos*ala po sebi i svemu onome što je ikada ispričala za Zvezdana. Gde se to sa nasilnicima i onima koji su vam život upropastili miri??? U kojoj to zemlji šešira?! Blam!!! Treba da je otrese (se*sualno) Zvezdan, onako malo jače, sad nakon pomirenja, da joj svane. Ali da uozbiljimo, folirantkinja koja se sve vreme kuknjala i folirala i lagala kako zine i glumila žrtvu ne znam samo čega, meni Zvezdan nije jasan, jer mi je koliko pre neki dan u emisiji ''Pitam za druga'', rekao da je Ana ološ, ali da im ne kvarim ljubav staću ovde. Fuj, njanjava žvalavuša koja je prevarila naciju, a sad se miri sa dželatom!!! E eto tom istom narodu tih "heroja" ovim putem joj i unuče čestitam, pošto da je u dobrim odnosima sa ćerkom, to bi trebala da joj bude današnja slika na profilu, a ne ova. Fuj, odvratna mi je, slikaj unuče, pa stavi klošarko lažljiva", rekao je Marko za Pink.

Mnogima jedno promaklo

Ipak, mnogima je promakla jedna stvar. Nakon što je objavljen selfi Ane i Zvezdana, primetno je da bivša zadrugarka nijednog trenutka nije imala osmeh na licu, kao i da je njihova zajednička fotografija nastala jer je Slavnić, po svemu sudeći, učesnik novog projekta na kom, izmeđuostalog, radi i Ćurčić. A da li je bivši par zaista uspeo da prevaziđe prepreke i pruže ruku pomirenja jedno drugome, ostaje da vidimo.