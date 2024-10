"Poslala mi je samo ovu fotografiju": Sestra ubijene Jelene otkrila u kakvim je odnosima sa Zoranom Marjanovićem

Suđenje Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge Jelene Marjanović nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu saslušanjem dva svjedoka - kume Marjanovića Vere Vukomanović i Jelenine sestre od tetke Teodore Krsmanović.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Jelenina tetka, Ljubica Marković, koja je danas u Palati pravde trebalo da svjedoči na suđenju Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge Jelene Marjanović 2. aprila 2016, nije se pojavila u sudu.

Međutim došla je Jelenina sestra Teodora Krsmanović. Na pitanje advokata Nikole Dumnića u kakvim je odnosima sa Zoranom sada, odgovorila je "čujemo se, on je otac moje sestričine".

Teodora je potvrdila i da joj je Jelena poslala sliku na viber na kojoj se vidjela modrica na njenoj ruci, ali da nije bilo krvi i posjekotine. Podsjetimo, Marjanovićeva odbrana tvrdi da Jelenina krv pronađena na zadnjem sjedištu mercedesa, kojim su se kobnog dana odvezli na nasip, potiče od posjekotine koju je zadobila dok je mijenjala gumu na automobilu.

Posle pauze, sudsko vijeće je Teodori Krsmanović pokazalo fotografije Jelenine povrede ruke, pa je ona pojasnila da se na njima vidi posjekotina, tretirana jodom.

"Poslala mi je jednu fotografiju. Na ovim fotografijama se vidi posjekotina", navela je ona i pojasnila da je Jeleni mama tada bila u bolnici i da je sa Zoranovom majkom išla da je obiđe, ali da joj je pukla guma i da su joj vrata gepeka pala na ruku kada je htjela da uzme rezervni točak.

Na pitanje sudije Ivane Ramić, kakvi su odnosi bili u kući Marjanovića, ali i između Zorana i Jelene, ona je govorila na nesto drugačiji način nego tokom prvog suđenja, pravdajući se time da je u međuvremenu sazrela.

"Marjanoviće poznajem koliko i Jelenu, sa njom sam u tu kuću išla i prije nego što su otpočeli vezu, dok je snimala pjesme u studiju. Kasnije, kada su se vjenčali, tu sam provodila ljetnje raspuste, sa Zoranovim sinom iz prvog braka Urošem sam odrasla. Jelenu je jako pogodilo i promijenilo kada je umro njen otac, potom joj se i majka razboljela. Izgubila je volju za životom, to zna i Zoran. Istina je da je on njoj pričao da treba da trenira ali ja sam drugog karakteta i meni bi to smetalo. Bila sam tada mlada pa mi je smetalo kada joj kaže 'moraš da trčiš, kao tetka si'", pojasnila je ona.

Teodora je dodala i da je Jelena mnogo voljela Zorana i da joj je on bio prvi dečko.

"Bio je pažljiv prema njoj. To je ono što sam zamijerala tada, ali sada sam starija i drugačije gledam na to", rekal je ona a na pitanje sudije da li joj je Jelena govorila da ima probleme u toj kući, odgovorila je da nije i da je ona tada bila suviše mala da bi joj se sestra žalila.

"U šali mi je rekla 'kad se budeš udala, nemoj da živiš u zajednici, to je mnogo teško'. Ponoviću, ja sam njih znala od detinjstva, u kući je bio dobar odnos", rekla je Teodora Krsmanović.

Nastavak suđenja je zakazan za 17.decembar. Podsjetimo, suđenje Marjanoviću počelo je iz početka 19. marta ove godine. Prvobitno je osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, ali je Apelacioni sud tu prvostepenu presudu ukinuo i vratio je slučaj na ponovno odlučivanje.