Suprug Jelene Marjanovića bio je osuđen na 40 godina zatvora, ali je odlukom Apelacionog suda ukinuta prvostepena presuda.

Slučaj ubistva pevačice Jelene Marjanović i dalje intrigira čitavu javnost i sedam godina kasnije. Iako je 2022. godinu obilježila prvostepena presuda kojom je njen suprug Zoran Marjanović osuđen na 40 godina zatvora, 2023. godina donijela je novi obrt odlukom Apelacionog suda u Beogradu, koja je rezultirala oslobađanjem Marjanovića.

Jelena Marjanović je ubijena 2. aprila 2016. godine na nasipu u Borči dok je trčala, a prethodno je bila sa suprugom i ćerkicom. Marjanović je prvobitno pušten iz pritvora u oktobru, a krajem godine donijeta je odluka o ukidanju prvostepene presude i vraćanju na ponovno suđenje zbog nejasnosti ključnih dokaza.

Suprug Jelene Marjanovića bio je osuđen 22. jula 2022. na 40 godina zatvora, optužen da je svirepo i podmuklo ubio Jelenu udarcima tupim predmetom po glavi i ostavio je u kanalu punom vode. Međutim, odluka Apelacionog suda obrazložena je nejasno i kontradiktorno, a četiri ključna dokaza, na osnovu kojih je Marjanović proglašen krivim, postala su sporna.

"U prvostepenoj presudi izostali su razlozi o odlučnim činjenicama, imajući u vidu da prvostepeni sud u izreci navodi da je okrivljeni oštećenu lišio života na svirep i podmukao način, ne navodeći u čemu se sastoje ove okolnosti, odnosno okolnosti koje se odnose na svirepost, dok okolnost vezanu za podmuklost vezuje za činjenicu da je okrivljeni svoj mobilni telefon učinio nedostupnim", obrazložena je prva sporna tačka.

Sud je potom obrazložio i da je sporan trag krvi koji je pronađen na zadnjem sjedištu automobila, za koji prvostepeni sud nesporno utvrđuje da potiče od oštećene, kao i da je sporan trag krvi na grani u vidu slivanja sa strane kanala bliže nasipu.

"Prvostepeni sud je zaključio da je to trag krvi koji potiče od oštećene, zanemarujući činjenicu da se sudski vještak o tom tragu izjasnio na sljećeoi način: "Sasvim sigurno je da taj trag krvi nije nanet od strane oštećene, već da je to trag koji je nanio povredilac nakon izlaska iz kanala", obrazloženo je u rješenju drugostepenog suda.

Četvrti dokaz koji je po nalaženju Apelacionog suda nejasan jeste Zoranov mobilni telefon, koji je 2. aprila 2016. u periodu od 16.38 do 17.04 bio nedostupan za sistem mobilne telefonije.

"Prvostepeni sud u potpunosti prihvata nalaz i mišljenje vještaka za telekomunikacije koji je ostao u ubjeđenju i pri iznetom mišljenju da je okrivljeni svoj telefon učinio nedostupnim i da se radi o svjesnoj i namjernoj tehničkoj radnji koja je preduzeta od strane okrivljenog, propuštajući da utvrdi i da da jasne razloge na koji način je to okrivljeni svoj mobilni telefon učinio nedostupnim", navedeno je u zaključku o ukidanju presude.

Kuća na prodaju

Marjanović je po izlasku iz Centralnog zatvora prisutnim novinarima rekao da ide kući. Sa njim je bila dugogodišnja partnerka Zorica Mitrović. Međutim, svojoj kući u Borči, u kojoj je živio sa ubijenom suprugom Jelenom, i u kojoj je 22. jula 2022. uhapšen, nije došao. Komšije Marjanovića iz Borče ispričali su za Kurir da u toj kući već nekoliko mjeseci nema nikoga i objašnjavaju da postoje dvije lokacije na kojima bi Zoran mogao biti.

"Ili je otišao da živi kod djevojke ili kod brata Miloša. Prije Zoranovog odlaska u zatvor svi oni su živjeli u toj kući - Zoranov sin iz prvog braka, Zoranov brat, djevojka i kuma Vera je stalno bila tu, a od prije nekoliko mjeseci ih nema. Dan prije nego što je Zoran pušten iz CZ, Zorica je pokupila i posljednje stvari i rekla mi je: 'Konačno sam se iselila, Zoran neće da se vraća u ovu kuću!', rekla je ranije komšinica i dodala da tu samo viđaju kuma Veru. "Mi smo čuli da oni tu kuću prodaju. Navodno traže 500.000 eura, ali to jako teško ide, prvo zato što je cijena prevelika, daj Bože da im neko da i 200.000, s obzirom na to da je nedovršena i da trenutno nema struju. Isjekli su im struju", kaže komšija .

Odbrana

Jedan od branilaca Zorana Marjanovića, advokat Aleksandar Zarić, u svojoj izjavi za Kurir je istakao da će odbrana imati nove dokaze koji do sada nisu predočeni, a koji će ići u korist njihovom branjeniku. "Mogu samo da kažem da je odluka ispravna i da on sigurno nije kriv. Mi ćemo na suđenju imati još dokaza da predočimo koji do sada nisu iznijeti", rekao je Zarić za Kurir. Njegove riječi potvrdio je i advokat Veljko Dalibašić koji je istakao da je odbrana zadovoljna odlukom Apelacije i da je to bilo očekivano nakon puštanja iz pritvora.