"Kad nešto želim, ja to i dobijem": Adam Adaktar se oglasio posle skandala s Avalskim tornjem

Adam Adaktar rekao da je kontaktirao PR službu, ali i da je "prekočio neke ljude"

Izvor: Instagram/adaktar_andzela/screenshot

Prije nekoliko dana, samoprozvani "bog obrva" Adam Adaktar, objavio je video na kojem se vidi kako sa suprugom Anđelom stoji ispred Avalskog tornja i čeka da vidi koje će boje zasvetljeti simbol Beograda, kako bi saznao da li će dobiti sina ili ćerku.

Avalski toranj se osvijetlio ružičastom bojom, što je značilo da će četvrto dijete biti djevojčica, nakon čega su uslijedele oštre reakcije javnosti, ali i ona PR službe Avalskog tornja.

Iz pomenute službe je otkriveno da Adam Adaktar nije imao dozvolu za ovaj "performans", nakon čega se on oglasio i rekao "što želim to i dobijem".

Bolestima nikad kraja

Adam Adaktar iznajmio avalski toranj, da bi saznao pol detetapic.twitter.com/4SEolVGYs4 — black & white (@bianconerobgd)September 30, 2024

Adam Adaktar je potvrdio da se čuo sa PR službom, ali i da nije imao potrebnu dozvolu.

"Jesmo se čuli sa njima. Kad nešto želim, ja to na kraju i dobijem, na ovaj ili onaj način", rekao je on i dodao da cijelu organizaciju nije uradio onako kako pravila nalažu. S obzirom na to da smo tu gdje jesmo i da se pitaju neki ljudi koji ne bi trebalo da se pitaju, možda smo malo neke ljude preskočili. Na svoj način smo to odradili, tako je".