BREGA MI KAŽE: TI NISI NORMALAN! Bajaga otkrio hit priču o Čolinom hitu, sekretarica "kriva" za sve

Bajaga je ispričao kako je nastao Čolin veliki hit "Jasmina".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Momčilo Bajagić Bajaga koji se nedavno našao u centru pažnje zbog izjave o bendu Lajbah i njihovom odnosu s Ramštajnom, nikada nije krio da cijeni majstore narodnjačkog zvuka, pa je tako napisao brojne domaće hitove. Sarađivao je i sa legendarnim Zdravkom Čolićem Čolom, a u jednom podkastu se prisjetio kako je nastao njegov veliki hit "Jasnima".

Kako je ispričao za sve je "kriva" sekretarica koja se zvala upravo Jasmina.

"Za 'Jasminu', to je već Čola radio s Bregom. I ja dobijem kasetu gdje neki... ne mislim da je maznuta pjesma, ali neko ko im je poslao pjesmu pjeva na turskom. Peva jednu riječ - dadadi, dadadi... Ja nisam znao kakva bi to bila riječ, a u 'Komuni', koja je izdala taj album, je sekretarica bila jedna Jasmina koja je bila ovako OK prema meni, Čoli, svi su je gotivili, bila je vrijedna i to. Ona kaže: 'Ja nemam nijednu pjesmu o meni'. Rekoh dobro: 'Hajde, hajde Jasmina, znam ti ukus karmina, rade crvi u krvi i ritam te mrvi, a ti mi se tu praviš fina'. Odnesem to Bregi i on kaže: 'Ti nisi normalan'", ispričao je Bajaga u podkastu "Agelast".

Kako su mediji ranije pisali, Čola je pjesmu "Kada hodaš" odbio jer nije prepoznao hit, a Bajaga je kasnije otkrio da je istina o tome potpuno drugačija. Kako je ispričao on je prvo imao slabiju verziju, koju Čola nije prihvatio i priznao da je "sigurno ni on ne bi uzeo u tom izdanju". Naveo je i da je samo legenda da Čola nije prepoznao dobru pjesmu i da se i danas kaje zbog toga.