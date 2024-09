"Skidali su me, niko nije htio da pomogne": Pjevačica šokirala svijet, tvrdi da su je Paf Didi i Kanje zlostavljali

Pjevačica i zvijezda u usponu, progovorila je o situaciji koja joj se dogodila kada je imala 19 godina i tvrdila je da su je reper Paf Didi i Kanje Vest zlostavljali.

Izvor: TikTok/Shutterstock/Youtube

Pjevačica Niki Hiton svojevremeno je optužila repera Paf Didija i Kanje Vesta da su pokušali da je se**ualno napadnu kada je imala 19 godina.

Niki Hiton je 8. juna 2024. godine na Instagramu uživo pričala o svemu što joj se dogodilo, a od tada snimci kruže mrežama. Opet su dospjeli u žižu javnosti nakon hapšenja repera Paf Didija koji se suočava sa optužbama za se**ualnu trgovinu ljudima i pranje novca.

Hitonova je započela video rekavši da je nakon uspjeha njene pjesme "Bad Intentions" 2014. godine, Kanje posjegnuo za njom i pozvao je da dođe u studio kako bi radili na novoj muzici. Ona tvrdi da je stigla u studio i da su Didi i "Je" bili tamo. Pjevačica je rekla da su je pritiskali da popije piće koje su joj nudili, ali ona nije htjela. Dok je još devet žena takođe bilo prisutno u studiju, one su navodno na kraju otišle u toalet i ona ih više nije vidjela. Hitonova je tada rekla da je ostala sama sa Kanjeom, Pafom, "izvršnim direktorom" koji radi sa Kanjeovim inženjerom i Kanjeovim rođakom.

Njih dvojicu je u snimku optužila da su tada navodno počeli da vrše pritisak na nju da skine odeću i da su joj govorili da je previše "vruće" u studiju.

"Oni su rekli kao, 'ajde! To smo samo mi, svi smo samo prijatelji, da vidimo kako izgledaš'", prisjećala se Hitonova. "Još uvijek nisam bila uplašena. Mislim, bila je loša situacija, ježila sam se, ali sam ubjeđivala sebe da nema razloga za paniku. U studiju je bilo i drugih muškaraca."

Hitonova je rekla da su tada stvari počele da eskaliraju i da su je Paf Didi i Kanje zgrabili za košulju. Tvrdila je da je bila naslonjena na izlazna vrata i da je u jednom trenutku Kanjeovom izvršnom direktoru rekla: "Upomoć" dok su joj skidali košulju.

"Ovo je momenat koji dok sam živa nikada neću jeb*no zaboraviti", rekla je Hitonova. "To zapravo nije aspekt se**ualnog napada. To nije ono što me proganja... Dok su me ova dva odrasla muškarca pipala pokušavajući da me skinu, gledala sam u Kanjeovog direktora i tražila mu pomoć, pogledi su nam se susreli, ali on je skrenuo pogled."

Ona dodaje da je tada tražila pomoć od Kanjeovog rođaka i da je i on skrenuo pogled. Hitonova je tada navela da su joj Kanje i Didi pocijepali košulju i da su pokušavali da joj strgnu pantalone. Tvrdila je da se bacila na njih i da je bila u stanju da otvori izlazna vrata i pobjegne i sakrije se u zamračenom studiju.

"Sjedila sam tamo nekih 20, 25 minuta i pitala sam se šta dođavola da radim?", rekla je u videu. Na kraju je dodala da je otišla zajedno sa drugom djevojkom koju su navodno drogirali Kanje i Didi. Nagovještava da je druga djevojka sa kojom je bila možda napadnuta.

"Klonite se industrije. Ako imate ćerke, obavezno im recite da njihove idole nikada ne bi trebalo da sretnu i nikada ne idu u jeb*ni studio ni sa kim, čak i ako ste tamo pozvani kao umjetnik, osim ako nemate tjelohranitelje sa vama." Didi i Kanje se suočavaju sa optužbama za se**ualno nedolično ponašanje.

Optužbe ove mlade pjevačice dolaze pošto je Didi trenutno upleten u brojne tužbe za se**ualno zlostavljanje. Kanje je takođe optužen da je se**ualno uznemiravao svoju bivšu pomoćnicu Lauren Pisciotu. Uznemirujuće optužbe uključuju da je Kanje redovno tražio od svoje bivše asistentkinje se**ualne usluge.