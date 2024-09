"Njegovo ime mi je prvo na listi": Spomenuo slavnog glumca, a nakon hapšenja Didija svi čekaju reakciju

Jedna fotografija iz 2000. prikazuje mladog Lea odjevenog u bijelo kako sjedi pored Combsa, koji drži bocu šampanjca

Izvor: TikTok / vitaltiktoks

Sve više intrigantnih detalja isplivava o poznatima koji se dovode u vezu sa uhapšenim reperom Didijem. Jedan od njih je Leonardo Dikaprio (49), nakon što se u javnosti pojavila njegova slika s jednog od zloglasnih reperovih "bijelih žurki".

Oskarovac je poručio kako s posrnulim muzičkim mogulom "nema ništa godinama", piše Daily Mail. Međutim, izvor blizak Dikapriju kaže da Leo "nije bio u kontaktu" s Kombsom godinama, da nikada nije bio na orgijama ( takozvanim "freak off"- ovima) i da nema nikakve veze sa slučajem. Ipak, sada je isplivao stari snimak na kom je Didi rekao da je zvijezda Titanika "osoba broj jedan" na njegovoj listi zvanica.

Didi i Dikaprio su poslednji put zajedno uslikani u javnosti na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji 29. jula 2004. Glumac je takođe viđen kako pleše uz Kombsa na njegovom 50. rođendanu 2019.

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips

"Leonardo Dikaprio nema apsolutno nikakve veze s ovim. Išao je na nekoliko partija početkom 2000-ih, ali tamo su bili doslovno svi. Nisu to bili freak-offovi. Bile su to velike kućne zabave. Leo je u to vrijeme bio na početku karijere", rekao je izvor blizak glumcu. "On nema ništa s tim svijetom, i smešno je pretpostaviti da je upetljan u ovo na osnovu nekoliko zrnastih fotografija starijih od 20 godina. Leo je fokusiran na svoju karijeru i svoju vezu, i uopšte ne razmišlja o Didijevom slučaju", rekao je izvor za Daily Mail.

Mnogo "putera na glavi"

Podsjetimo, Kombs (54) je uhapšen i optužen za reketarenje i trgovinu ljudima radi prostitucije. Takođe je optužen da je prisiljavao žena na "vrlo razrađene se**ualne predstave", opisane kao "freak offs". Tokom racije u njegovom domu pronađeno je na hiljade bočica lubrikanata i bebi ulja! Međutim, njegov advokat izjavio je da reper "kao i svi, voli da horduje stvari tokom nabavke", kao i da su svi koji su bili u kontaktu sa njim "dobrovoljno pristajali na sve".

Još neke zvijezde koje je ugostio su Kardašijanke, Paris Hilton i Maraja Keri. U starom snimku jedne epizode "Keeping up with the Kardashians", može su čuti kako Kloe opisuje jednu od žurki sestri Kortni: "Neću previše da otkrivam, ali reći ću samo da je svuda oko mene bilo dosta golih zadnjica".

Zloglasne žurke održavale su se u Didijevoj kući u East Hamptonu i Majamiju, gdje su se okupljale neke od najslavnijih osoba u Americi.

Pogledajte kako je Kombs proslavio svoj 50. rođendan: