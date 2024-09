"Razvela sam se od dva advokata, imala sam sreće": Jelena Karleuša ogolila dušu nakon kraha braka

Pop diva Jelena Karleuša pre nekoliko dana okončala je svoj brak sa Duškom Tošićem, posle 17 godina zajedničkog života.

Jelena Karleuša je gostujući u jutarnjem programu TV Prva, prvi put otkrila kako se osećala prilikom potpisivanja papira za razvod, na kojima je bila u prisustvo svog, i Duškovog advokata.

"Ujutru nisam dobro, ajde mogu tako da kažem. Ujutru imam tako neke... Nisam u poslednje vreme nešto tako emotivno dobro, ali kada je reč o poslu, nikada bolje i to daje jednu dobru celinu. Kako sam trenutno? Pa okej, mogu da kažem da se žene u Srbiji čudno jako ponašaju prema razvodu. Dobila sam na hiljade i hilajde poruka kada sam objavila onu sliku sa razvoda. To je zato što žene kod nas razvod doživljavaju kao smrt, kao smrt u porodici, i to je za njih smak sveta, gubitak svega što su stvarale. Ja sam imala tu sreću da sam se razvela od dva advokata, da sam gledala mog i advokata s druge strane i gomilu nekih papira", rekla je ona.

Ističe da je potpisala papire vidno nasmejana i raspoložena, ali da je primetila uzbuđenje kod žena koje rade kao sekretarice kod notara, gde je potpisala razvod.

"Videla sam na onim ženama kod notara da su uzbuđene, da me gledaju onako... Pitaju šta ću? Kako ću? Šta ću da popijem? Ja sam došla nasmejana, namirisana, muža videla nisam, potpisala sve što je trebalo da potpišem..."

"Da li ti je ostalo to muža, a ne bivšeg muža?" upitala ju je voditeljka Irina.

Karleuša je otkrila da razvod nije doživela ni kao poraz, ali ni kao uspeh, ali da je upravo ona bila ta koja je njihov brak čitavih 17 godina održavala u "životu". "Pa, 17 godina smo bili zajedno, ali sam za tih 17 godina ja uglavnom bila sama, tako da nije meni ovo nešto pretereano drugačije", istakla je Jelena, pa nastavila:

"Moj brak je zato i trajao, zato što nije bio ni zdrav. Držala sam u jednom, davala veštačko disanja. Neko sam ko se ne miri ni sa jednom vrstom poraza, dupli Lav sam u horoskopu i ne mirim se sa porazom bilo koje vrste. Pa ne doživljavam ni kao poraz, ni kao pobedu. Prosto sam zato oživljavala i pravila od toga nešto što nije, i naravno sve je to bila moja odluka. Na kraju krajava, ja sam žena sa velikim srcem, imam puno emocija i još puno mogu toga da dam."

Kao žena koja je prošla kroz buran period, imala je i savet za sve žene koje se razvode ili žive u strahu da će se to dogoditi.

"Evo jedan savet svim ženama koje gledaju ovo, znam da gledaju. Vidim da je puno nesrećnih i nezadovoljnih žena koje su se razvele u Srbiji ili žive nesrećno ili su u fazi razvoda. Evo daću jedan savet: pokazivati ili poklanjati emocije pogrešnoj osobi, je kao da krvarite pored ajkule, kada ta ajkula oseti krv, šta možete da očekujete od vaše veze ili braka i od takvog jednog odnosa? Ljubav ne treba juriti, ljubav ne treba siliti, čim ti juriš i ubeđuješ nekog da te voli, to treba da bude prirodno. Čim ti juriš, moraš nekom da objašnjavaš, to nije ljubav, to je onda jedna patologija. To nije ljubav, to je osuđeno na propast", rekla je Jelena i dodala:

"Ono što žene moraju da znaju, one koje se razvode, dobra stvar po statistici - kažu da žene posle razvoda postanu prepi... amuškarci obično puste stomak i oćelave. Za sve u životu treba imati mozak. Treba imati mozga čak i ljubavi, obično žene idu srcem. Mada, ja obično kažem čim ti moraš da kalkulišeš, da vagaš... Žene misle da će vremenom nekog promeniti, ljubav ne menja ljude, ljubav ne menja muškarce. Prava ljubav je zadnja i prva, koga ujede zmija taj se plaši od crva. Zbog svakog sam se menjala, to je velika greška, primetila sam da se niko nije menjao zbog mene."

Na pitanje kada je naviše i naluđe volela, Jelena je bila kratka i precizna u dogovoru: "Ja uvek ludo volim, ne znam drugačije. I u prijateljstvu, i u poslu, svuda."