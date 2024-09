"Imao je 21 godinu, rastao je uz mene": Karleuša raspalila posle razvoda, rekla i šta misli o Duškovom saopštenju

Pjevačica Jelena Karleuša u emisiji rekla šta misli i o saopštenju njenog bivšeg muža

Izvor: MN Press

Pjevačica Jelena Karleuša razvela se od fudbalera Duška Tošića, s kojim ima dvije ćerke Niku i Atinu. Pjevačica je sada, gostujući u emisiji na Kurir televiziji, komentarisala detalje razvoda, ali i saopštenje koje je njen bivši muž objavio nakon razvoda.

"Evo od jutros i juče, cio dan. Kako si, kako si? Primijetila sam da je razvod kod žena, vjerovatno i u svijetu, ali ovdje, ravan smrtnom slučaju u porodici. Očekuju da se osjećam kao da mi je neko umro, ali kada je riječ o Dušku i o meni, ovo je sad samo papirološki. Onako emotivno, ljudski se to desilo mnogo, mnogo ranije. Ja se osjećam odlično, ne osjećam se kao da je neko umro. Moram da kažem da su žene zavisne od toga da imaju partnera i da imaju muža i doživljavaju razvod kao jednu katastrofu ravno smrti. U današnje vrijeme smatram da žena mora da čovjeka svog života vidi u ogledalu kada pogleda sebe. Jer tek onda može da nađe partnera koji će je zadovoljiti. Ako ona dovoljno voli samo sebe i poštuje samu sebe, ona će tako zračiti, da je voli i poštuje njen partner", rekla je pjevačica, pa prokomentarisala saopštenje koje je Tošić objavio na mrežama o vijesti da se razveo.

"Smatram da je to njegovo sopštenje, onako kako su mi prepričali, napisao jedan divan čovjek, njegov advokat, zove se Nikola, koji je vrlo mudar i pametan i zna šta da napiše. Ali ja Duška odlično poznajem i znam kako misli, kako diše. Duško je odrastao uz mene, imao je 21 godinu kad smo se upoznali".

Jelena je potom odgovorila na pitanje voditeljke da li misli da ona i Duško mogu ostati u dobrim odnosima.

"Sada je kasno za takvu vrstu pisanja. Vrlo je nekad kasno. To nikad nije kasno je priča za malo djecu. Nekad je vrlo kasno, jer svako ima neki svoj prag tolerancije. Ja sam jako tolerantna, mogu mnogo da izdržim. Ja sam i ovdje gdje jesam, ne zato što sam najtalentovanija, najbolja, najljepša i najbolje radim svoj posao, nego zato što mogu mnogo da izdržim. Ali sve ima svoj limit i svoju granicu. Pa i kad je riječ o muško-ženskim odnosima, ne bi došlo do ovog. Prvo, trajalo je zbog mene. Sve u životu traje samo isključivo zbog mene i inače zbog žena. Nikada zbog muškarca. Jer žene su te koje guraju do same granice, ali postoji granica.Zašto bi ostali u dobrim odnosima kada se ubije sve ono što je činilo jedan brak? Pa čak ni djeca ne treba da budu izgovor. Mislim, meni svi govore da to treba tako, da je to mudro i tako dalje, ali trebalo je onda svih ovih godina. Mama nije trebala da plače, nije trebalo da bude nesrećna, nije trebalo mnoge stvari da se dese unutar porodice, unutar četiri zida. Ali opet, sa druge strane, ja kao javna ličnost sam se trudila da pokažem ljepšu stranu mog života, braka, partnera i tako dalje. Da uljepšavam to maksimalno, zato što je moj posao da pričam bajke, a ne da govorim istinu. Ja sam odlučila i ja sam ga birala, ali isto tako imam i svoje razloge da kažem ja sam takva. Mislim da su vodolije takve, jednom kada presjeku to je to. To kada pukne to pukne".