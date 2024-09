Jelena je o ovome dugo ćutala: "Ucjena je bila da se razvedem od Duška, nikada to nije mogao da prevaziđe"

Jelena Karleuša i zvanično je potvrdila da je potpisala papire za razvod braka od fudbalera Duška Tošića, nakon 16 godina braka.

Izvor: Instagram/karleusastar

Brojni skandali, afere i spekulacije su se povezivale sa bračnim parom Karleuša-Tošić, a u medijima je svojevremeno najviše odjekvula vijest o navodnoj preljubi pop dive.

U javnost je tada procurela intimna fotografija pjevačice koju je poslala sportisti Ognjenu Vranješu, a nedavno je o tome i progovorila.

"Ajde da jednom za svagda skinemo tu stigmu. Nikada neću izgovoriti njegovo ime jer ne zaslužuje. To je bila moja 'onlajn greška', svi ih imamo, koju sam ja jako skupo sam platila, a koju nisam ni krila, pa čak ni Dušku. Rekla sam, desilo se. Skupo sam platila nešto što je bilo tužna, nije čak ni avanturica. To je bio jedan namjerni izlet da bih se na neki način osvetila Dušku, a to se otrglo mojoj kontroli. Imala sam razloga, da. Duško, kao svaki mlad muškarac i fudbaler. Do mene su dolazile razne priče i onda sam imala potrebu, kao i svaka žena, da se svetim. Uhvatila sam se crnog đavola koji je iskoristio jedno Fejstajm gledanje, skrinšotovao bez mog znanja i dozvole, nisam znala da to radi, i poslao svim medijima", rekla je pop diva.

Izvor: Instagram/Ognjen Vranješ

"To nijedan muškarac ne uradi nijednoj ženi. Mislila sam da to nema šanse, da je nemoguće, jer to rade samo najveći bednici. Iskoristiš nečije povjerenje, slikaš ga, onda ga ucjenjuješ, prijetiš mu, a onda kad taj neko ne pristane na ucjenu, a ucjena je bila da se razvedem od Duška... Nisam htjela, jer je ovaj za mene bio sprdnja i glupost. E, onda mi se osvetio i to mi se osvetio tako što je sve te slike poslao u medije. To ne radi muškarac, to radi najgori ološ i pi**a. Kad tad, karma će vratiti sve što sam doživjela, jer sam doživjela horor koji je noćna mora svakoj ženi. Duško nikada nije mogao da prevaziđe to, bez obzira što sam ja na toj slici sama, nema nikoga pored. Da je bilo ko drugi, ne bi bio tako atraktivan, ali pošto sam ja Jelena Karleuša..." kazala je.

"On sad više nije ni bitan, bitno je to šta sam ja uradila, kakvu grešku sam ja napravila, iz gluposti. Moglo je da se desi da sam naletjela na super lika, to se nikad ne bi saznalo i tako bi prošlo, ali je Univerzum namjestio crnog đavola. To je, možda, i dobro, jer sam naučila strašnu, strašnu životnu lekciju... Nikome ne bih to poželjela. Žao mi je što sam porodicu provukla kroz to i Duška koji je isto javna ličnost. Baš mi je žao, osjećam se krivom, ali nije mi bila namjera niti je imalo bilo kakav ozbiljan oblik, kao što su mediji predstavili i filmovali. Dušku sam rekla i tu stranu je prihvatio, ali ne može da prevaziđe ono što je izašlo u medijima. Ono... 'Ono'", iskreno je rekla Jelena za Informerov podkast.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

"Ne mislim da će se bilo šta promijeniti, a i ne treba, zato što je u međuvremenu prošlo pet godina. Ja ću Duška uvek voljeti, ali jednom kad se takve stvari dese, iskidaju se niti, djeca su porasla... Mislim da i ne treba, jer uvjek bi se vraćali na to... A ne treba", priznala je sa knedlom u grlu.

"Vidiš, ja sam Dušku sve oprostila šta je on radio, ali Duško nije taj tip da oprašta. Nije mogao da prevaziđe i ne može. Tu medijsku bruku gdje je predstavljen kao rogonja, malo koji muškarac bi mogao. A, u stvari nije ni bio rogonja zato što ja sa ovim, ne znam ni kako bih ga nazvala sad... Godine su prošle, mnoge stvari su se izdešavale, tako da na staro ne možemo da se vratimo. Ali, ja prihvatam full svoju odgovornost, da sam kriva za sve", rekla je na tu temu Jelena.