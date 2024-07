BILA JE MIS JUGE I UDALA SE ZA RIBARA: Besramno je varao, a onda je uhapšen - Ana je danas prava bomba

Lijepa i zgodna Splićanka Ana Saso, koja je 1982. godine ponijela i titulu Mis Jugoslavije bila je predmet požude mnogih muškaraca, ali ipak, u ljubavi nije imala sreće.

Splićanka Ana Saso žarila je i palila, bila je san svakog muškarca, a 1982. godine ponijela je i titulu mis Jugoslavije. Ana je radila kao manekenka širom svijeta. Ipak nju na ovim prostorima i dalje pamte po reklami za osvježavajuće piće na kojoj skakuće u vodi dok na sebi ima samo mokru majicu koja otkrila sve njene obline.

Zanosna manekenka rođena je 1963. godine u Splitu. Sa svega 19 godina ponijela je titulu Mis Jugoslavije, nakon čega joj se otvaraju vrata mnogih prestižnih modnih angažmana u Parizu i Milanu. Pored onih u svijetu modelinga, lijepa Ana dobila je i nekoliko ponuda za filmske uloge, koje je odbila zbog scena u toplesu koje nije željela da snima.

Pokušala je da bude i pjevačica. Kada je imala 21 godinu učestvovala je na Mesamu. Iako je bila jedna od najzgodnijih i najljepših žena bivše Juge u ljubavi nije imala sreće.

Bila je u braku s kako su ga zvali "kraljem splitskog noćnog života" Nenadom Bareom Teklićem, koji je prvi vozio "porše" u Splitu, a priča se i da je bio u šemi s Doris Dragović. Držao je desetak najboljih kafića i klubova u Dalmaciji, a poginuo je 2014. godine u saobraćajnoj nesreći.

Poslije njega, Ana je stupila u brak s Igorom Franceskijem, ribarom i pravnikom koji ju je besramno varao i šetao mlade djevojke po centru Splita. Ostavila ga je, a dvije godine poslije razvoda Franceski je uhapšen jer su se u njegovom stanu djevojke iz jedne organizovane grupe prostituisale.

Mediji su ranije prenijeli da je Ana navodno u vezi sa jednim ljekarom, ali ona nikada o tome nije pričala - "S velikim zadovoljstvom kažem da sam nakon četrdesete postala napokon zadovoljna sobom. Nakon svih uspona i padova te brojnih iskustava, i pozitivnih i negativnih, evoluirala sam u svakom smislu. A nadopunjuje me i duhovnost. Sve me to sada čini prezadovoljnom", rekla je Saso prije nekoliko godina.

Ana danas ima 61. godinu i prava je bomba, a njene slike na društvenim mrežama rijetko koga ostavljaju ravnodušnim!