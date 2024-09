Poslušajte kako Anastasija pjeva Cecin hit koji je napisao Bora Čorba: Krio da radi narodnjake jer ga bilo blam

Mnogi i ne znaju za koga je sve pisao Bora Čorba, a interesantno je i zašto je to krio.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO, printscreen/youtube/Anastasija Raznatovic

Legendarni muzičar i kantautor Bora Đorđević poznatiji kao Bora Čorba, preminuo je u svojoj 72. godini, nakon zdravstvenih komplikacija, ostavivši iza sebe riznicu hitova koju je stvorio ne samo sa bendom "Riblja Čorba", već koje je napisao i za druge.

Interesatno je da Bora nije bio samo u rok vodama. Zapravo, muzičar je dugo krio, zbog sramote, da je pisao i narodnjačke balade, među kojima je pjesma i Svetlane Cece Ražnatović.

Izvor: Printscreen/YouTube/Goli Zivot TV Happy

Kako ga je bilo blam da kaže da radi "narodnjake", Bora je potpisivao svoju pokojnu suprugu, ali se kasnije zbog toga pokajao.

- U početku nisam htio da potpisujem svoje narodnjake pa sam shvatio da je to iluzorno. U to vrijeme, potpisivao sam svoju tadašnju ženu, pokojnu, Draganu… - rekao je.

- Kasnije sam shvatio da ti tekstovi imaju određenu vrijednost i da to nisu skarabudženi tekstovi s brda s dola, tako da sada s ponosom mogu da izjavim da su moji tekstovi: ‘Vodeničareva kći’ koju pjeva Predrag Živković Tozovac, ‘Preskočiću tarabu i jarak’ koju pjeva Šaban Šaulić, ‘Stani malo kafanski sviraču’ za koju ljudi misle da je narodna pjesma, a nije, to je moj tekst - objasnio je Bora.

- Za Cecu sam napisao pjesmu ‘Šta još možeš da mi daš’. ‘Nek me ne zaborave djevojke sa Morave’, koju pjeva pokojni Srećko Jovović je takođe moj tekst. Da, napisao sam tekst za Miroslava Ilića, ali on to nikako da snimi. Dvoumi se, hoće - neće. Možda mu nije suđeno, eto… – rekao je Bora Đorđević jednom prilikom u emisiji "Svoj na svome".

Upravo je ova balada mnogima jedna od omiljenih, a obožavatelji Cece su saglasni i da je ova pjesma "kao pisana za Anastasiju". Ćerka pjevačice ju je često pjevala, i to sa posebnom emocijom, zbog čega je većina komentara bila samo - "savršeno".

Poslušajte kako zvuči jedna od Borinih najljepših narodnjačkih balada u Anastasijinom izvođenju:

Inače, pjesmu "Šta još možeš da mi daš" Ceca je snimila još 1995. godine, i jedna je od omiljenih sa albuma "Ljubav fatalna".

Ovu numeru je komponovao Oliver Mandić, dok je aranžman uradio Aleksandar Radulović Futa, a sve do prije par godina roker se krio kao tekstopisac, piše "Grandonline".