"Nije zaslužio da se muči": Kolega nikad iskrenije o zdravstvenom stanju Bore Đorđevića

Frontmen grupe "Riblja čorba", Bora Đorđević, hospitalizovan je u bolnici u Ljubljani gdje je prikačen na kiseonik.

Roker Bora Đorđević (71) trenutno je u lošem zdrastvenom stanju, a njegov kolega Đorđe David oglasio se tim povodom.

"Bora je vječan sa svim onim što je uradio u svom životu. On će uvijek biti prisutan i među novim i među starim generacijama. On je meni osoba za radovanje, ali ljudski vijek ima trajanje. Žao mi je što je to muka, jer mislim da on, kao osoba koja je vaspitavala generacije, nije zaslužio da se muči. On je među pet mojih mentora, on je bio najhrabriji, davao mi je najviše i podrške i kritika", izjavio je Đorđe David.

Osim što je govorio o Borinom uticaju na njegov život, Đorđe je podijelio i jednu posebnu anegdotu koja je vezana za trenutak kada je Bora u svom rodnom Čačku primio nagradu:

"Čačak je htio da da nagradu Bori, a on me je zvao da dođem da budem tu. Ja sam njega tada vidio da plače, a nikada ga prije toga nisam vidio da plače, to mi je bilo čudno. On je bio toliko srećan što je dobio tu nagradu. Plakao je, a dobio je aplauz koji ga je oduševio. On nije mogao da stoji na stejdžu od tolike emocije. Tada sam ga poslednji put vidio, on je divan prijatelj", ispričao je Đorđe David u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

"Stanje je nepromijenjeno"

Borin menadžer Bane Obradović ispričao je da ljekari daju sve od sebe da mu bude bolje. "Bori je stanje nepromenjeno. I dalje je na respiratoru, intubiran. Supruga ga obilazi svakog dana. Ova situacija ima dva pravca, ili da se izvuče, ili ono drugo najgore. Ljekari svakog dana govore da je stabilno. Čekamo ili da se probudi ili ono drugo ne daj Bože. U bolnici ima svu negu potrebnu", rekao je Bane Obradović.

