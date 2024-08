Pjevačica Senidah snimila je duetsku pjesmu s legendarnim muzičarem, ali njega neće biti na njenom beogradskom koncertu.

Izvor: Instagram/senidah/YouTube/screenshot/HRT

Pjevačica Senida Hajdarpašić poznatija kao Senidah održaće svoj prvi solistički koncert u Beogradu, na Tašmajdanu, a na njemu neće biti pjevača s kojim je snimila hit duet "Dođi". U pitanju je Dino Merlin, kojeg beogradska publika neće biti u prilici da vidi na Senidinom nastupu. Sada je otkrila i razlog: .

"Ne smijem da kažem, ali kad je Dino Merlin u pitanju, ti si njegov gost. On nije tvoj gost. On ne može da bude moj gost, ja mogu da budem njegov gost! Za sada, ne znam, nisam ga ni zvala, zato što jako me je bilo strah da će da me odbije", rekla je Senida.

Pjevačica se dotakla i legendarnog muzičara Bore Đorđevića, poznatijeg kao Bora Čorba, koji se već neko vrijieme nalazi u bolnici zbog pogoršenog zdravstvenog stanja.

Vidi opis "On ne može da bude gost na mom koncertu": Senidah otkrila zbog čega nije htjela da zove Dina Merlina Riblja Čorba "Pogledaj dom svoj anđele" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube Sputnjik Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press/arhiva Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/Riblja Čorba Official channel Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: RTS/Screensh Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

"Da, upoznala sam ga, ali je bio na putu ka Beogradu u avionu, tada smo se upoznali. Jako, jako prijatan čovjek. Razmišljala sam da mu se javim njemu za neki tekst, jer znam da fenomenalno piše".