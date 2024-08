"Supruga je satima pored njega": Borina svastika otkrila nepoznate detalje, evo šta se dešava u bolnici

Svastika Bore Đorđevića otkrila je nepoznatedetalje o njegovom zdravstvenom stanju.

Bora Đorđević se već nekoliko dana nalazi u Kliničko-bolničkom centru u Ljubljani gde je hospitalizovan zbog komplikacija uzrokovanih hronično obstruktivnom bolešću pluća.

O njegovom stanju do sada se javno oglašavao samo menadžer grupe Bane Obradović, koji je u svojoj poslednjoj izjavi za Mondo istakao da se Borina porodica ne oglašava u javnosti jer osim onog što on kaže, nemaju šta više da dodaju. Istakao je da je pevačevo stanje nepromenjeno, ali i da se on junački bori.

Sada se oglasila sestra Borine supruge, koja veoma teško podnosi sve ovo. Daša je vidno zabrinuta, poručila sledeće:

"Ništa novo nemam da vam kažem. Sve je baš onako kako vi prenosite. Intubiran je... Dubravka ide svaki dan kod njega da ga vidi kad je poseta. Jako joj je teško. Nju doktori puštaju da ostane malo duže kod njega. Inače su posete na Intenzivnoj nezi samo pola sata za najbliže, ali njoj dozvoljavaju da ostane više sati pored njega. Može se ući samo u pratnji, nikog ne puštaju tek tako do njega", rekla je Borina svastika, pa dodala:

"Zasad se još ništa ne zna, čeka se, valjda će mu biti bolje, mi smo svi optimisti… To je takva bolest, svaka plućnica može da pogorša tu osnovnu bolest. Imao je baš dosta upala pluća u poslednje vreme, puno je kašljao", završila je Dubravkina sestra Daša.

