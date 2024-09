"Ivan je pijan nasrtao na Miljanu": Iznela skadalozne tvrdnje u emisiji, Kulićka se odmah uključila u program

Miljana Kulić reagovala zbog izjava gostiju u emisiji "Narod pita" na televiziji Pink

Bivša rijaliti učesnica Žana Omnia iznela je šokantne tvrdnje o odnosu Miljane Kulić i Ivana Marinkovića u programu uživo, u emisiji "Narod pita" u kojoj je gostovala sa Nikolom Lakićem, Vanjom Živić i Darijanom Radomirovićem.

Žana je optužila Ivana Marinkovića da je fizički nasrnuo na Miljanu Kulić dok je bio pod dejstvom alkohola.

"Ja sam čula da je Ivan pijan i nasrtao na Miljanu, da su se posvađali. Miljana je u Kaluđerici uživa sa Zolom, ali od Ivana je to bilo očekivano. To se sve dešava ovih dana, sa Miljanom sam trebala da popijem piće, nadam se da će Miljana shvatiti zašto je baš sada kontaktirao. Sigurna sam da mu je potrebna zaštita porodice Kulić sada, a verujem da je sada sam na ovome svetu i bez svih. Koristi Miljanu i Kuliće, svako dete treba da ima oca, ali sam sigurna da će on ponovo da zaboravi na sina", rekla je Žana.

Ubrzo se u emisiju uključila i Miljana Kulić, kako bi demantovala Žanine izjave.

"Žana odakle tebi informacija da je Ivan nasrnuo na mene, to je notorna laž. Kažeš da sam sa Zolom, a ja se sa njim nisam ni videla", pitala je Miljana.

"Ja sam čula od jedne osobe, to su stvarno pouzdane informacije, ali evo ti kaži istinu", rekla je Žana.

"To nije istina, Ivan i ja se nismo ni posvađali, baš nijednom, a sa Zolom se čujem, ali nismo se videli", rekla je Miljana.

Ivan Marinković nedavno je boravio u Nišu kod svoje bivše partnerke Miljane Kulić sa kojom ima sina Željka. Kako je ispričao, Miljana i on su se odlično slagali i nije bilo nakakvih svađa i nesuglasica, iako su svi bili ubeđeni da će biti suprotno.

