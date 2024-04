MILJANA KULIĆ IDE U ZATVORSKU LUDNICU? Izgubila na sudu i pobijesnila, cijepala tužbu, vrijeđala i psovala advokate

Miljana Kulić izgubila je sudski spor s Jovanom Tomić Matorom i Markom Đedovićem.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Rijaliti učesnica, Miljana Kulić koja je nedavno napravila haos u avionu i izvređala stjuardese, prema riječima Jovane Tomić Matore, izgubila je i krivično i parnično na sudu te je nakon toga napravila skandal.

Kako je Matora navela, Miljana ju je vrijeđala, pominjući njene bližnje i advokaticu, izgovarajući pogrdne riječi. Matora je istakla da je bila jako neprijatno iznenađena ovakvim ponašanjem i da je srećna što je pravda konačno zadovoljena.

"Pod utiskom sam, klošarka me je maloprije na suđenju izvrijeđala. Pominjala mi je Dušana pokojnog i Dunju, vrijeđala mi je advokaticu, govorila pogrdne reči i to ničim izazvana, samo zato što smo je ja i Marko Đedović dobili na sudu i to krivično i parnično. Samo zato što nije normalna, što je luda. Čekam sada da se vrati i da će da kreću napadi, pocijepala mi je inače tužbu za razvod koju mi je advokatica dala", rekla je Matora i dodala:

Izvor: TV Pink / screenshot

"Uzela je tužbu za razvod i pocijepala je. Što se mene tiče ja mogu da se ćeram ovde sa ludacima nije mi problem. Samo ne znam čemu sve to, sudija donese presudu i tebe neko krene da maltretira. Bilo mi je jako neprijatno i pravda je napokon zadovoljena. Tako da ako me bude samo pipnula ili taknula, Tijana reaguj", bila je jasna Tomićeva.

U "Eliti", gde trenutno borave svo troje, odmah je došlo do sukoba između Miljane i Marka Đedovića: "Ti si htio zatvorsku ludnicu, da li te je na to neko nagovorio?, pitala je Miljana Đedovića koji joj je odgovorio: "To je sud dodijelio, ja mogu da se žalim, a ne pada mi na pamet".

"Ja dok ne budem ispitala neke stvari neču da se smirim. Ja ću sad da idem. Je l' treba da se liječim? Da se liječim od Zole", urlala je Kulićeva, Đedović se nadovezao: "Praviš fejk svađe, ovo radiš zbog dinamike, znam te".

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Sad ću ja da vidim odakle duva. Ja ništa ne komentarišem, najviše mi je bilo žao zbog Milenine majke", govorila je Miljana, a Marko je dodao: "Ti si mene udarila bubicom i razlupala glavu".

"Što nisi pristao da se javljam jednom mjesečno?", pitala je ona, on je odovorio: "Je l' sam se ja žalio? Ne vidim razlog za dramu".

"Ti si rekao da mene majka hoće da smjesti u zatvorsku ludnicu. Na vještaćenju je donijeta presuda", vikala je Miljana, dok joj je Đedović poručio: "Ako se ne budeš javila odvešće te. Poznajem te, iznervirala si se jer se nisi čula sa Zolom, pa praviš fejk dramu".

Izvor: TV Pink/screenshot