"Tijelo me izdaje, teže hodam..." Ovako je Bora govorio o svom zdravlju, roker i dalje na respiratoru

Ovako je Bora Đorđević govorio o svom zdravlju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bora Đorđević, frontmen grupe Riblja čorba, već nekoliko dana nalazi se u bolnici u Sloveniji.

On je hitno hospitalizovan zbog komplikacija uzrokovanih hroničnom obstruktivnom bolešću pluća, a kasnije priključen i na respirator. U poslednje vrijeme se nije često pojavljivao u javnosti, te su i nastupe smanjili, a jednom prilikom je Bora govorio i o svom zdravstvenom stanju.

Čuveni roker je prije dvije godine pričao kako oseća da mu telo slabi, ali da je pred njim još mnogo svirki sa kolegama iz grupe, kojima se i te kako raduje.

"Čačak me formirao, a Beograd je bio san. Čačak mi je stanje duha, mi se šalimo na jedan specifičan način, malo jedan surov humor. Škola i mama nisu uspjele da me smire, ali me je poslednja supruga ukrotila. Mama je bila profesor srpskog i ruskog, ona je bila i glumica amater, pa sam puno čitao kao klinac. Čak sam progoreo jorgan jer sam lampu podvukao pod njega kako bih do kasno čitao. Tata je bio strog i bunio se na moje zanimanje, ali kasnije me je podržao kada je čuo da to ima smisla. Sluh sam od oboje nasledio, otac je voleo ozbiljnu muziku", prisetio se Bora detinjstva u emisiji “Dok anđeli spavaju”, pa se dotakao i situacije sa zdravljem:

"Srećan sam što sam živio u 80-im godinama gdje su bile prave vrijednosti. Posle su počele da se gube i srećan sam što sam pri kraju puta i što neću doživjeti dekadenciju i propast koja vlada svijetom. Ja živim kao da neću da umrem, nikada ne pričam o prolaznosti vremena. Smrti se ne treba plašiti i to je jedna od pesama na novom albumu. Nemam osjećaj da sam mator, telo me izdaje, teže hodam pa sedam dok pevam, ali pjevam. Ne pevam nogama, ali sam sam duhovno i dalje u pubertetu."