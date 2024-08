Borina supruga stigla u bolnicu: Tri bliske osobe se ne odvajaju od nje, slavni roker na respiratoru

Supruga Bore Čorbe stigla je u bolnicu gdje se trenutno nalazi slavni roker.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuveni roker i frontmen grupe "Riblja čorba", Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba, već nekoliko dana nalazi se u bolnici u Sloveniji zbog komplikacija izazvanih hronično obstruktivnom bolešću pluća. Prema poslednjim informacijama, frontmen grupe "Riblja čorba" je priključen na respirator.

U posjetu su mu došli supruga Dubravka, menadžer Bane Obradović i dva prijatelja. Njih su snimili mediji prilikom dolaska. Užurbano su se kretali ka ulazu, usput razgovarali i sve vrijeme se držali zajedno.

Menadžer Bane Obradović je za medije dao izjavu o stanju našeg rokera: "Bora je momentalno na respiratoru zbog komplikacija uzrokovanih hronično obstruktivnom bolešću pluća. Nadamo se boljim vijestima u narednom periodu", rekao je menadžer grupe "Riblja Čorba".

Pogledajte kako izgleda Borina supruga Dubravka:

Za domaće medije nešto ranije oglasio se i Borin blizak prijatelj, Gale iz grupe "Kerber", koji je otkrio da se čuo sa njegovim menadžerom.

"Čuo sam se danas sa njegovim menadžerom. Nije Bora dobro, nikako nije dobro. Ne bih otvarao previše tu priču, ne vidim kako bi mogao da ozdravi. On je stvarno veliki borac, mi smo dobri drugari. Nisam mogao do njega da dođem, baš je bolestan, u bolnici je, u Sloveniji. Nema onih pozitivnih vibracija da će to izaći na dobro", rekao je Gale za "Alo" i dodao:

"Nadam se i molim Bogu, ali nije dobro... Ništa trač ni preuveličavanje. Naš Bora stvarno nije dobro".