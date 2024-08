Bori Čorbi narušeno zdravlje: Otkazani svi nastupi, saopštenje grupe sve zabrinulo

Bori Đorđeviću narušeno je zdravstveno stanje, a članovi grupe Riblja čorba oglasili su se na društvenim mrežama.

Frontmenu grupe Riblja Čorba, Bori Đorđeviću narušeno je zdravlje, a svi njegovi nastupi su do daljnjeg otkazani. Na zvaničnoj Fejsbuk stranici grupe "Riblja čorba" izdato je saopštenje o njegovom zdravstvenom stanju.

"Dragi prijatelji, usled narušenog zdravstvenog stanja Bori Đorđeviću su lekari zabranili da putuje i da se izlaže naporima zbog jake upale pluća kao i pogoršanja sa hroničnom, opstruktivnom bolešću pluća. Naravno, kao i uvek, pobedićemo bolesti i čim se Bora oporavi vidimo se na novim druženjima", navodi se na zvaničnoj Fejsbuk stranici grupe.

"Verovatno bih se ugasio negde usput da nisam došao u Sloveniju jer sam suviše divljao. I to ima svojih dobrih strana, ali malo sam preterivao. Shvatio sam to kada su prestali da mi rade pojedini delovi, a nije bilo rezervnih. Nisam odmah reagovao, opustio sam se. Čovek prvo pomisli: 'Teraću dokle mogu', ne zabrine se uopšte. Sada znam pored koga sam i ko me voli, i da ima smisla truditi se da potraješ što duže, da bi i ta ljubav potrajala", objasnio je Bora nedavno.

Bora je u srećnom braku s 28 godina mlađom Dubravkom koja je njegova njaveća podrška, a u emisiji na RTS kod Mire Adanji Polak otvorio je dušu i progovorio o njoj - "Kad sam video Dubravku, znao sam da je to to. To je bilo u Mariboru, na katolički Božić. E onda je ona došla u Beč. Onda sam ja došao u Ljubljanu kod nje, s namerom da ostanem dan-dva, a ostao sam sedam dana. Vrlo brzo mi je bilo jasno da pored nje mogu da živim i da dišem", rekao je tada Bora Đorđević u emisiji Mire Adanje Polak koja je odrađena u Ljubljani, gde već godinama živi i pokazao da je čak istetovirao ženin lik na ruci.

"To je, inače, slika sa koncerta, dok me je slušala zaneseno. To je još bilo dok me je slušala zaneseno. Naravno, šalim se", rekao je Bora Đorđević i dodao: "Nisam još primetio da starim, ja sam još u pubertetu! Činjenica je, ipak, da su počeli da se kvare delovi...".

"Uvek mi ono što je nekad bilo izgleda lepše. Znate ono: 'E, kad sam ja bio mlad...', to je to valjda. Valjda je svakome svoja mladost lepa. Ja, međutim, imam i lepu starost. Uživam ovde. Da čujete moju novu pesmu: 'Zaista ne volim to što starim, postajem matora lenština, ne živim, samo životarim, i patim od raznih boleština... Ovde se osećam ko i svi stranci, dok zadnje dane odrađujem, sve ljude držim na distanci i samom sebi dosađujem'".

Do ušiju je zaljubljen u suprugu, pored koje je našao sve što je za života tražio, a životom u Sloveniji je prezadovoljan - "Da nisam došao ovde verovatno bih se ugasio negde usput, suviše sam divljao, preterivao sam. Shvatio sam da idem u pogrešnom smeru kad su počeli da mi otkazuju delovi, a nema rezervnih. Primetio sam da bi bilo dobro da idem na generalnu... Zapustio sam se, nisam odmah reagovao. To je tako logično, je l'... Čovek pomisli: 'Teraću dokle god mogu'", naveo je tada Bora i istakao:

"Nisam se brinuo. Sad znam pored koga sam, s kim živim, ko me voli, ima smisla da potrajem što duže, osećam ljubav i od ljudi".

