OD SVAKE ŽENE STARIJI VIŠE OD 2 DECENIJE! Ne zna se koja je ljepša, a Bora se zbog 28 godina mlađe odrekao ovog

Pjevač Bora Đorđević slab je na mlađe cice, te je dva puta stupio u brak sa ljepoticama od kojih je stariji više od dvije decenije.

Život legendarnog srpskog muzičara i frontmen benda "Riblja čorba" oduvijek je intrigrao javnost, naročito kada su u pitanju emocije. Mnogi su mislili da je Bora Đorđević raskrstio sa bračnim životom nakon prvog razvoda, pjevač se iznenada zaljubio u 26 godina mlađu Aleksandru i ona je 2010. godine postala njegova druga supruga. Ipak, taj brak nije potrajao.

Bora se 2014. godine razveo od Aleksandre, nakon čega je sreću pronašao pored 28 godina mlađe Dubravke Milatović. Pjevač poslije svega nije izgubio vjeru u ljubav te je u svoj život pustio lijepu Dubravku, a njegova današanja, treća i, kako roker kaže, posljednja supruga porušila je sva pravila koja je imao i promijenila njegovu svakodnevicu.

Dubravka je Borina treća žena, a roker je na ruci istetovirao i njen lik, te joj je posvetio knjigu i cio album "Da tebe nije". Nakon razvoda, Đorđević je upoznao Dubravku i preselio se u Ljubljanu. Vjenčali su se 2016. godine na grčkom ostrvu Santorini.

"Bacio sam sidro u mirnoj Ljubljani i mnogo mi je lijepo sa Dubravkom, ženom koju volim. Ima li veće sreće nego voljeti i biti voljen. I što je najljepše, moja posljednja ljubav prihvatila je da se uda za mene. Ona će biti mlada, a ja staroženja, tako me s pravom nazvala. Vjenčali smo se 25. maja, na Dan mladosti, u Grčkoj na Santoriniju", rekao je Đorđević.

Đorđević je izjavio da je srećan sa svojom suprugom Dubravkom i da je ona promijenila njegov život. On je takođe prestao da pije i puši, što pripisuje uticaju svoje supruge - "Knjigu sam posvetio supruzi. Smatram da žene najbolje inspirišu umjetnike, a posebno žena koja je pored mene. Ona je uspjela da me pripitomi, kao i godine koje sada imam, sve je to uticalo da počnem da živim relativno zdravije, prestao sam da pijem i pušim. Mogu slobodno reći da sam sebi produžio život pored žene koju volim", ispričao je tada Bora jednom prilikom i dodao da je Dubravki draže da privatnost sačuvaju za sebe:

"Dubravka izbjegava da se slika, čak sam je veoma dugo nagovarao i da objavimo njene fotografije u ovoj knjizi. Trudimo se da čuvamo našu privatnost", rekao je roker tada.

