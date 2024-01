"PATIM OD RAZNIH BOLEŠTINA, SAMO ŽIVOTARIM" - Bora Čorba otkrio kako se osjeća i otvorio dušu u 28 godina mlađoj supruzi

Bora Đorđević otvorio je dušu o supruzi Dubravki i progovorio o svom zdravstvenom stanju.

Frontmen grupe "Riblja Čorba" Bora Đorđević (71), koji je zbog bolesti otkazao nastupe za Novu godinu u Nišu, u emisiji na RTS kod Mire Adanji Polak govorio je o supruzi Dubravki koja je 28 godina mlađa od nje i koja je njegova najveća podrška.

"Kad sam vidio Dubravku, znao sam da je to to. To je bilo u Mariboru, na katolički Božić. E onda je ona došla u Beč. Onda sam ja došao u Ljubljanu kod nje, s namjerom da ostanem dan-dva, a ostao sam sedam dana. Vrlo brzo mi je bilo jasno da pored nje mogu da živim i da dišem", rekao je Bora Đorđević u emisiji Mire Adanje Polak koja je odrađena u Ljubljani, gdje već godinama živi, gdje je pokazao i da je čak tetovirao njen lik na ruci.

"To je, inače, slika sa koncerta, dok me je slušala zaneseno. To je još bilo dok me je slušala zaneseno. Naravno, šalim se", rekao je Bora Đorđević i dodao: "Nisam još primjietio da starim, ja sam još u pubertetu! Činjenica je, ipak, da su počeli da se kvare djelovi...".

"Uvijek mi ono što je nekad bilo izgleda ljepše. Znate ono: 'E, kad sam ja bio mlad...', to je to valjda. Valjda je svakome svoja mladost lijepa. Ja, međutim, imam i lijepu starost. Uživam ovdje. Da čujete moju novu pejsmu: 'Zaista ne volim to što starim, postajem matora lenština, ne živim, samo životarim, i patim od raznih boleština... Ovdje se osjećam ko i svi stranci, dok zadnje dane odrađujem, sve ljude držim na distanci i samom sebi dosađujem'".

Do ušiju je zaljubljen u suprugu, pored koje je našao sve što je za života tražio, a životom u Sloveniji je prezadovoljan - "Da nisam došao ovdje vjerovatno bih se ugasio negdje usput, suviše sam divljao, pretjerivao sam. Shvatio sam da idem u pogrešnom smjeru kad su počeli da mi otkazuju djelovi, a nema rezervnih. Primijetio sam da bi bilo dobro da idem na generalnu... Zapustio sam se, nisam odmah reagovao. To je tako logično, je l'... Čovjek pomisli: 'Tjeraću dokle god mogu'", naveo je Bora i istakao:

"Nisam se brinuo. Sad znam pored koga sam, s kim živim, ko me voli, ima smisla da potrajem što duže, osjećam ljubav i od ljudi".

