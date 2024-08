Komšije o Nikoli Rokviću: I uživo je isti kao na Instagramu

Pjevač je poznat po tome da njeguje tradicionalne vrijednosti.

Izvor: Yumama

U današnje vrijeme prava je rijetkost naći na slavne o kojima niko nema jednu lošu riječ da kaže. Ipak, jedan od blistavih primjera među poznatima je definitivno Nikola Rokvić, kog prijatelji, ali i komšije ne mogu dovoljno da nahvale.

- Iako na Instagramu ljudi uglavnom nisu kao u privatnom životu, Nikola to zapravo jeste. Ta slika koju ostavlja u javnosti je identična onome kakav je među susjedima. Kada smo čitali da je htio da se zamonaši, zapravo smo navijali za to jer on je tako blage naravi da pripada tom svijetu. Znam da bi to bilo teško zbog porodice ali eto, sebično smo razmišljali naglas. Mi njega kada sretnemo u prolazu i razmijenimo par rečenica, prosto vam dan lijepo krene - rekle su komšije pjevača za Blic.

Izvor: Instagram / bojanabarovic

Oni su dodali i da su i Nikola i njegov brat Marko izuzetno lijepo vaspitani.

- Marinko je bio drugačiji, radio je puno i bio posvećen karijeri.Slavica je uvijek bila stub kuće i toliko je lijepo vaspitala Nikolu i Marka, da bi trebalo knjigu da napiše pa svi da tako vaspitaju djecu. Nikolu često vidim kako šeta djecu, daje im da jedu, igra se sa njima a na licu mu se vidi umor. Njegova uloga oca ne trpi zbog karijere. Viđamo cijelu porodicu i na liturgijama u crkvi, mada su oni mnogo češće posjetioci manastira. Bojana mu je velika podrška. On ju je uveo u vjeru i sada su porodično vrlo pobožni - rekla je druga komšinica.

- Oni iz zgrade izlaze u svoje dvorište koje je malo ali funkcionalno, uvijek ćete ih vidjeti kako sa mališanima šetaju bosi po travi, sade i zalivaju cvijeće. Djeca su im uključena u sve aktivnosti, a Bojana izgleda bolje nego ikad. Ona je od onih žena koje sve postižu. Mislim da nemaju dadilje, niti bilo kakvu vrstu pomoći u kući osim žene koja s vremena na vrijeme dođi da čisti - objašnjava jedna od komšinica.

Izvor: Instagram/NikolaRokvic

I jedan stariji gospodin koji se vraćao iz nabavke imao je samo reči hvale.

- Nikola često ispred zgrade zasadi drvo, uključen je u sve aktivnosti i uvijek spreman da pomogne. Često ga vidim kako rano ujutru ode da trči, taj čovjek nikada ne odmara.Mislim da ga nikada nećete vidjeti dokonog. Bojana i on djeluju kao da su se našli, iako smo svi sumnjali u to kada je njihova ljubav počela u onom rijalitiju.

On je dodao i da su svi ponosni zbog njega što je krenuo pješke na put kako bi pomogao djeci.

- Kada vam je neko takav komšija, onda i vas inspiriše na dobra djela.

Tokom pandemije pjevao komšijama

- Mi smo ovdje u zgradama bili zatvoreni i prestrašeni. Niko nije znao šta nas čeka. Međutim, on je pjevao u dvorištu. Svi smo tada izlazili na balkone i prozore da ga slušamo, bio je svijetla tačka tog perioda. Pomagao je i donosio namirnice starijima koji su se bojali da odu u supermarkete. Uvijek je nakon aplauza u osam, koji smo poklanjali medicinskom osoblju, pjevao, a i mi smo mu pomagali horski. To je bilo divno, kaže komšinica Dana.