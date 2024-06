"NIKOLA I MARKO ROKVIĆ SU REKLI DA SAM SELJANKA I DNO DNA" Pjevačica otkrila zašto su je napali: Plakala sam

Vera Matović jednom prilikom otkrila je da su se Nikola i Marko Rokvić obrušili na nju nakon humanog čina.

Izvor: Instagram printscreen / nikolarokvic

Nikola Rokvić je nedavno se vratio sa hodočašća do manastira Svetog Nektarija u Egini tokom kojeg je prikupljao novac za dječiju onkologiju u Beogradu. To je bila prva misija u sklopu fondacije "Porodica" koju je osnova sa suprugom Bojanom Barović.

Međutim, prije deset godina kada su Srbiju i region pogodile teške poplave, Nikola i Marko su se obrušili na pjevačicu Veru Matović. Vera se može pohvaliti petodecenijskom karijerom bez skandal, zato ju je mnogo potreslo kada je 2014. godine naišla na osudu i uvrede kolega zbog humanitarnog djela, tvrdeći da je sve uradila zarad sopstvenog marketinga.

"Taj koji je fotografisao pakete vode vjerovatno nije htio to da zloupotrebi. Da bi me poslije sinovi Marina Rokvića prozvali da sam dno dna i da sam seljanka koja je iz Čačka došla na Dedinje da živi", prisjetila se pjevačica i dodala: "Ja sam plakala i branila se da nemam ništa protiv toga, ali mi je jako bilo žao. Zašto baš to da doživim od njih? Da je to bilo od nekog drugog sa strane, pa ajde, nije važno. Ali privatno smo bili dobri".

Izvor: Prva tv printscreen

Veru su ovi komentari posebno pogodili jer karijeru nije sticala na skandalima, ali i jer je riječ o djeci Marinka Rokvića sa kojim je bila bliska: "Ja sam moju djecu vaspitala da ne vrijeđaju. Otac je trebalo da posavjetuje svoje sinove da ne stiču popularnost na tuđem imenu. Poslije ih je bilo sramota. Ja sam osoba koja je lijepo vaspitana, a to je bilo na njegovu dušu i na dušu njegovih sinova. Ne vidim razlog zašto su to uradili jer se mi kao kolege cijenimo", ispričala je Vera.

Vera Matović živi u vili na Dedinju za koju se priča da vrijedi oko 4.000.000 eura i to je zapravo jedna od najskupljih vila na estradi.