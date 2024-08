OD KRAĐE MAFINA DO "MIMOVA ": Ovi sportisti su pravi biseri na internetu

Ako pitate ekipu na društvenim mrežama, ovo su najveći pobjednici ovogodišnjih Olimpijskih igara u Parizu. Evo i zašto!

Izvor: TiKTOK ilonamaher/IG giorgiavilla23/IG yusufdikecofficial

Olimpijske igre se polako primiču kraju, a sportisti su Srbiji donjeli mnogo ponosa i medalja. Dok se sumiraju utisci, internet je proglasio svoje zvijezde, a mi vam predstavljamo ko su najpopularniji sportisti na mrežama!

Ilona Maher

Ilona Maher je bila zvijezda i pre nego što su Igre počele. Samo na TikToku imala je dva miliona pratioca, a podjednako toliko i na Instagramu.

Zamolila je penzionisanog NFL igrača Džejsona Kelsija, da bude "super navijač" američkog ženskog ragbi tima, a Kelsi je pristao. Na utakmici protiv Australije pojavio se noseći havajsku košulju s njenim likom. Tada su osvojili bronzu, prvu koju je SAD osvojio u tom sportu.

Nove generacije osvojila je promovisanjem tjelesne pozitivnosti. I dok oni konzervativniji verovatno kolutaju očima na sam spomen tog termina, Maher je to odradila sa stilom. Naime, nakon što je jedan od komentatora pretpostavio da je indeks njene tjelesne mase 30 (što je tehnički pretila osoba), Maher je odgovorila i nije mu ostala dužna. "Da, imam BMI od 30", rekla je u TikTok videu: "Smatraju to prekomjernom težinom. Ali, nažalost, ja idem na Olimpijske igre, a ti ne."

Kim Jedži i Jusuf Dikec

Nema šanse da ovo dvoje niste primjetili u barem jednom od mimova koji se ovih dana mahnito šire društvenim mrežama. Iako južnokorejska sportistkinja Kim Jedži nije osvojila zlato u disciplini gađanja vazdušnim pištoljem na 10 metara za žene, osvojila je divljenje zbog svoje više nego očigledne "iskuliranosti". Snimak Kim kako stoji mirno i puca na takmičenju u maju proširila se internetom, a ekipa masovno ističe njenu "auru" (ako vam nije jasno, ne brinite, niste jedini, samo to pročitajte kao "cool"), dok TikTok objave skupljaju milione pregleda.

Daleko veću pažnju privukao je turski strijelac Jusuf Dikec,koji izgleda kao nečiji tata koji je bio u prolazu, pa je odlučio da se isproba u streljaštvu. Jusuf je postao legenda jer je nastupio bez specijalizovane opreme i s rukom u džepu. Osvojio je srebro, prvu medalju svoje zemlje u streljaštvu.

Ovaj 51-godišnji olimpijac pojavio se u bezbroj mimova, a teško je uopšte istaći koji je bio najbolji. Od svima jasnih referenci na poznate filmove do mreža u Japanu, gdej je bio u trendu kao "Free to Play Uncle", referenca na mnoge "besplatne" video-igre koje promovišu mikrotransakcije.

Džordžia Vila

Svi smo navikli na sportiste koji imaju sponzorske ugovore, koji su često povezani sa sportom kojim se bave. To mogu biti sportska oprema, patike ili sportski napici, ali italijanska gimnastičarska Džordžia Vila pobijedila je u ovoj "igrici". Nju sponzoriše nešto po čemu je Italija poznata - sir "Parmigiano Reggiano".

Villa, 21-godišnjakinja iz Ponte San Pietra, pomogla je svojoj ekipi da osvoji srebro u ekipnom višeboju. Stare fotografije iz reklamne kampanje iz 2021. godine s Parmigiano Reggianom stvarno su je istakle. U reklami, Villa nosi svoj triko i drži veliki kotao sira parmezana na gimnastičkoj prostirci. Na drugoj slici, radi špagu na četiri kotura sira.

U objavi na društvenim mrežama, Vila je sir nazvala svojim "najboljim prijateljem". Slike su ove nedjelje postale viralne, s mnogima koji su na društvenim mrežama izjavili da žele da postanu sporisti samo zbog nade da bi mogli dobiti takvog sponzora. Adidas je na Instagramu sarađivao s Vilom, rekavši da je ušla u istoriju, ali, fanovi su željeli samo jednu stvar - sir!

Vila i njen tim ušli su u istoriju kada su osvojili srebro, prvu medalju Italije u tom događaju od 1928.

Đanmarko Tamberi

Još jedan Italijan osvojio je internet. Ovog puta radi se o italijanskom skakaču u vis Đanmarku Tamberiju, koji je na naslovne strane dospio i pre nego što su takmičenja počela. Nakon ceremonije otvaranja igara objavio je izvinjenje svojoj supruzi jer je izgubio vjenčani prsten u Seni tokom ceremonije. Tamberi je stajao na pramcu italijanskog tima, mašući zastavom svoje zemlje i nesvjesno izgubio venčani prsten koji je upao u rijeku.

"Žao mi je, ljubavi, jako mi je žao", napisao je supruzi Kjari u objavi na društvenim mrežama nakon što je shvatio da je izgubio prsten. "Ako je to moralo da se dogodi, ako sam morao da izgubim ovaj prsten, ne mogu da zamisliti bolje mjesto", napisao je i dodao da će prsten "zauvijek ostati na dnu reke u 'Gradu Ljubavi"' pa sugerisao i njoj da takođe baci prsten.

Svi su bili oduševljeni, a posebno supruga koja je napisala: "Samo ti bi mogao ovo pretvoriti u nešto romantično."

Henrik Kristiansen

Norveški plivač Henrik Kristiansen u Parizu je službeno zbog sporta, ali ako malo proučite TikTok profil ovog 27-godišnjaka, lako biste mogli doći do zaključka da je tamo zbog - čokoladnih mafina!

Objavio je 13 videa o ovim poslasticama, od onih u kojima im se iskreno divi do referenci na Netflixovu skeč komediju "I Think You Should Leave", u kojoj takmičar rijalitija učestvuje samo zbog zip-lajna.

"Tražim čokoladne mafine na Olimpijadi, ali prilično sam siguran da ih je norveški plivač sve pokrao", napisao je pomoćnik na Igrama u Parizu preko videa izbora u trpezariji. U komentaru na tu objavu, Kristiansen je napisao: "Nikada ih nećete pronaći."

Entoni Amirati

Francuz Entoni Amirati, dao je potpuno novo značenje izrazu "skakač s motkom". Ovaj 21-godišnjak je postao viralna senzacija nakon što je njegova muškost zapela za letvicu i srušila je!

Nije uspio da se izbori za finale na Olimpijskim igrama, ali što se interneta tiče, pobijedio je! Njegove kvalitete primjetila je i stranica za odrasle CamSoda, koja mu je ponudila ugovor vrijedan 250.000 dolara (229.000 evra) u zamjenu za 60-minutni "webcam show".

"Da je bilo po mom, nagradio bih te za ono što su svi drugi vidjeli, tvoj talent ispod pojasa. Kao ljubitelj aktivnosti usmjerenih na međunožje, rado bih ti ponudio do 250.000 dolara u zamjenu za 60-minutni šou putem veb kamere, u kom pokazuješ svoje atribute, bez prečke, naravno", poručio je Darin Parker, podpredsjednik CamSode.