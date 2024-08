"ŠETA PSA I OSTAVLJA BAKŠIŠ": Komšije Alekse Avramovića otkrile kakav je privatno, pa progovorili i o supruzi

Srpski košarkaš, Aleksa Avramović, mnogima je omiljena sportska ličnost zbog svoje neposrednosti i vedrog duha, a evo kako o njemu pričaju komšije.

Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. Jedan od onih koji su bili najzaslužniji za trijumf Srbije je i Aleksa Avramović, a evo šta su komšije imale da kažu o njemu.

"S obzirom na to da sam ja košarkaš i trener, pratim ga jako dugo. Kada se Aleksa preselio u ovaj kraj, dolazio je ovdje kod mene na kafu i tako smo se upoznali. Vrlo brzo smo se i sprijatelji, on je neposredan momak. Često prošeta ovdje, sjednemo, popričamo. Najbolji komšija, svi u komšiluku ga poštuju i gotive. Svi poštuju njegovu iskrenost. Izuzetno je pozitivan. Najviše cenim to što je aposolutno isti bio i kada smo se upoznali i posle brojnih uspjeha koje je postigao. On se isto ponaša i prema osobama koje su iz javnog sveta i prema nama koji nismo deo toga", priča Aleksandar Čolić, Aleksin prijatelj koji kaže da Aleksa samokritičan:

"Kako sam i ja iz svijeta sporta, često razmenjujemo savjete. On je vrlo samokritičan, i to ga odvaja od drugih, maksimalno je fokusiran na svaki trening, utakmicu i uvjek se trudi da popravi igru i zbog toga je napravio ovaj uspjeh."

S druge strane, Avramovićev komšija nam je otkrio i onu njegovu drugu, emotivnu stranu:

"Viđam Aleksu ovde u kraju. Ujutru često prošeta psa, svima se uredno javi. Prošeta i sa svojom suprugom. Voli mnogo svoju ženu, to je baš lijepo. Dobar je naš Aleksa, ali i ceo tim odlično funkcioniše."

Komšinica Ina sa osmijehom priča o njemu, ističući da ima prelepu energiju. "Aleksa je jednako zabavan privatno, kao što je na terenu, nema razlike. Opravdao je sva naša očekivanja na Olimpijadi. Bronza sija kao zlato, zbog njegovog osmijeha prije svega. Dečko koji podiže atmosferu u ekipi, a bogami i ovde u našoj kafeteriji. Kad god je tu, sve je puno energije. Aleksa je rodom iz Čačka, ali više vremena provodi ovde zbog igre, života, ali verujem da je jednako dobar i sa svojim sugrađanima tamo, jer je prirodan momak", priča ona, dok poznanici iz obližnjeg lokala kažu: "Videli smo da je prijatelj sa Gasolom, Anrijem, oduševio nas je. Naš je zemljak, sve najbolje mislimo o njemu".

Komšinica Marija ističe da je oduševljena njegovom srčanošću. "Dobar drugar i skroman dečko. Prvi put kada sam se doselila ovdje, prvo sam se uhvatila za njegovog psa Sonija, tu je bila i njegova Teodora. Mislila sam da je umišljen, nisam očekivala nekog ko je skroman i ko se druži sa svima. Mislim da je super kao čovek. Često dolazi u ovaj kafić, ovde smo svi zajednica."

Aleksa je redovan u kafiću koji se nalazi do ulaza pored zgrade u kojoj živi, a zaposleni tog lokala ističe da je Avramović ljubazan i prijatan momak, te da nije nimalo zahtjevan kao gost. "Gledali smo ga, Aleksa je apsolutno opravdao sva naša očekivanja. Najbolji odbrambeni igrač, a moram reći i dobar je gost ovdje. Dolazi često ovde, ali sam ja samo jednom imao priliku da ga uslužim. Voli ceđeni miks da popije i vodu. Pitao sam ga koji cijeđeni miks želi, on mi je rekao: 'Šta god ti je najlakše da napraviš'. Uopšte nije zahtjevan, normalan dečko. Gledao sam ga i ranije na televiziji dok je davao intervjue, prizeman čovjek, izvanredan. Prišao sam mu, slikali smo se, on se najnormalnije postavio, razbio je čovek sve predrasude", priča zaposleni i dodaje: "Ima on dosta i drugara, ali ovde dolazi i sa bratom i ženom, neka porodična okupljanja. Oni su baš fina i normalna porodica, poruče, popiju, ostave bakšiš."

