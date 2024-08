Nakon podizanja optužnice, oglasio se i Miljković: "Drago mi je što rade punom parom i dok traju odmori"

Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv bivšeg zadrugara, Marka Miljkovića, a evo šta on kaže nakon saznanja da mu prijeti zatvor.

Nakon što se saznalo da je Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu podnio optužbu protiv Marka Miljkovića (41), oglasio se i sam Miljković. Optužba je podnijeta zbog sumnje da je 13. maja godine u službenim prostorijama PS Novi Beograd, na Novom Beogradu, u uračunljivom stanju, svjestan da je njegovo djelo zabranjeno, pod dejstvom alkohola jednog policijskog službenika napao, a drugog pokušao da napadne.

Marko Miljković istakao je da nije znao da se protiv njega podignuta optužnica, te da je tu informacio dobio od novinara.

"Ne znam, je l' to tačno? Ako jeste, drago mi je što punom parom rade i dok traju godišnji odmori", poručio je Miljković.

Podsjetimo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je optužni predlog protiv okrivljenog zbog sumnje da je 13. maja u policijskoj stanici u Novom Beogradu u uračunljivom stanju i svjestan djela koje je namjeravao da izvrši, kao i svjestan da je to djelo zabranjeno, pod dejstvom alkohola pokušao da napadne policijskog službenika D. M. tokom vršenja službene dužnosti. Policijski službenik, koji je pomoćnik vođe smjene, radio je na prijemu i zadržavanju lica, a u napadu je zadobio laku tjelesnu povredu. Miljković je policajca napao kada su ga doveli do kasete u kojoj su bile njegove lične stvari kako bi uzeo mobilni telefon i to tako što je podigao desnu ruku i krenuo ka policijskom službeniku. Policajac ga je tad uhvatio za ruku i okrenuo ka zidu kako bi ga doveo u položaj za vezivanje ruku lisicama.Kada je pokušao da ga uhvati za lijevu ruku, Miljković je policajcu uhvatio i stegnuo prst desne ruke, zbog čega je policajac ruku izvukao, a potom ga uhvatio za lijevu ruku kako bi mu stavio lisice. Policajac D. M. je tako zadobio lake tjelesne povrede u vidu uvrnuća, odnosno uganuća mekog tkiva malog prsta na desnoj šaci.

Svemu je prethodila Markova svađa sa komšilukom na Bežanijskoj kosi, tokom koje je sa uhapšen. On je samo nekoliko sati nakon objavljivanja videa u kojem policiji govori da je gađao komšijsku terasu jajima, jer je ovaj bacao đubre na njegovu, sproveden lisicama u Urgentni centar. Bio je u pratnji dva policajca, u hodnicima bolnice je vikao "da je dobio batine", a sada je prebačen u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević".