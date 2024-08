"Krenuo sam sa terapijom": Željku se srušio cio svijet kada je dobio dijagnozu, otkrio detalje borbe

Željko Samardžić nedavno je otkrio da boluje od autoimune bolesti.

Pjevač Željko Samardžić prije nekoliko godina suočio se sa autoimunom bolešću, a o svojoj borbi otvoreno je govorio za medije.

Popularni pjevač je otkrio da je boluje od Hašimoto sindroma, bolesti koja smanjuje funkciju štitaste žlijezde. Iako se simptomi mogu javljati mjesecima ili godinama, pjevač ih, kako priznaje, nije prepoznao. Međutim, sada je dobio adekvatnu terapiju kojom drži sve pod kontrolom.

"To je jedna autoimuna bolest štitne žlijezde koja stvara povremene probleme. Čim sam krenuo sa redovnim terapijama, sve je bilo u redu. Svako jutro popijem po jednu tableticu i to je to. Žene uglavnom obolijevaju od te bolesti, ali eto, mene je zadesilo i nosim se sa tim kako znam i umijem. Kasnije sam saznao da dosta mojih prijatelja ima Hašimoto sindrom, a ja sam ga imao dugo, a da to nisam ni znao", rekao je pjevač, a ovaj poremećaj uticao je da promeni životne navike.

Pjevač se potom osvrnuo i na svoje nastupe, ali i na penzionerski život sa suprugom.

"Imam svoju penziju, koja mi je dovoljna. Supruga Maja i ja nemamo neke posebne prohteve. Živimo skroman život, ali dostojan svih onih koji pristojno žive, što bih svima poželio. Nažalost, nisam ja jedini koji je zarađivao od mojih koncerata. Tu su i instrumentalisti, muzičari, ljudi koji se bave rasvjetom, kablovima… Velika mi je radost kad im javljam za koncert, vjerujem da ih ta vest često obraduje više nego mene", rekao je pjevač za Story.

