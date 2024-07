SMIJE LI BUDVA DA ZABRANI DESINGERICU? Oglasila se potpredsjednica, a Desingerica joj spremio odgovor

Da li u sezoni koja je daleko od dobre i gdje je većina gostiju upravo u Budvi i predstavlja generaciju koja puni Desingericine nastupe, kao i nastupe muzičara mlađe generacije, smije da donese odluku kakvu najavljuje potpredsjednica opštine Budva Jasna Dokić?

Dragomir Despić Desingerica, koji je trenutno jedan od najpopularnijih muških muzičara, svojim kontroverznim nastupima izazvao je opštu polemiku na Crnogorskom primorju.

Posle nastupa gdje je, pored udaranja patikom po glavi, "pljuvanja", uvrstio i rendanje kačkavalja po publici, sad se oglasila i potpredsjednica opštine Budva Jasna Dokić koja ne podržava održavanje koncerata srpskog izvođača.

"Poruke" i "vrijednosti" koje propagira pomenuti izvođač smatramo krajnje neprimjerenim i nedopustivim. Grad Budva je grad koji podržava različitosti, ali neprimereno ponašanje nikada neće tolerisati i neće dopustiti da se takve poruke plasiraju našoj omladini. Svi smo odgovorni i u obavezi da uradimo koliko god možemo da se suprotstavimo i stanemo na put ovakvim pošastima modernog društva i zato apelujemo na sve ugostitelje da budu savjesni i odgovorni i da se pridruže ovoj inicijativi", saopštila je potpredsjednica Opštine Budva, Jasna Dokić, prenosi "RTV Budva".

Tim povodom oglasio se reper, koji je na početku rekao da nije ispratio Jasnino oglašavanje.

Nisam iskreno. Ne mogu da se opterećujem - prekao je Desingerica, a kada je čuo o čemu je riječ, dao je svoj komentar.

Pa dobro, ne podržavam ni ja mnoge stvari, pa nikom ništa. Šta da radim? To je njeno lično mišljenje. To su njeni lični stavovi, ne stavovi turista koji dolaze ili građana Budve, nego je to njen lični stav. I ja poštujem njene lične stavove i ono... Super je - naveo je Dragomir.

On je otkrio i da li mu je otkazan neki nastup u Crnoj Gori.

Ne (smijeh). Baš nijedan. Čak nemam gdje da stavim još više nastupa koliko mi traže. Moji nastupi su prepuni, a klubovi to rade da bi zaradili pare, tako da... Ja sam neko ko je prosto privilegovan u tom poslu - naveo je Despić i neskromno se pohvalio time da je trenutno najtraženiji izvođač na crnogorskom primorju:

Ja sam izvođač koji ima najviše nastupa u Crnoj Gori. Ne postoji izvođač koji ima više nastupa od mene - rekao je Desingerica, a na pitanje da li može da kaže, makar okvirno, koliko će nastupa imati samo tokom ovog ljeta u Crnoj Gori, Desingerica ističe da ne može ni da ih prebroji.

Na pitanje da li će ga sve ovo navesti da na sledećem nastupu uradi još nešto luđe, Despić je otkrio:

Ne razmišljam uopšte o tome. Nemam kad - rekao je kroz smijeh Dragomir Despić Desingerica.