"NE MOŽE NEKO KO SE JUČE ISPILIO I KOME CURE SLINE NA NOS..." Seka nikad oštrije o JK i Crnom Ceraku, Desingerici

Seka Aleksić odbranila je svoju koleginicu nakon žestokog napada na mrežama.

Izvor: K1 printscreen

Popularna pevačica Seka Aleksić nedavno je oduševila javnost nakon što je javno ustala i odbranila koleginicu Jelenu Karleušu nakon napada jednog od članova "Crnog Ceraka".

Podsetimo, kada je objavljeno da nastupa na festivalu "Music Week", na društvenim mrežama se oglasio Seksi iz grupe "Crni Cerak", s kojim se Karleuša i ranije prepucavala, i rekao "da bi trebalo da joj bude čast što nastupa sa njim".

Jelena je iste večeri kada je nastupala izjavila da "klinci moraju da pokažu respekt kad je reč o mnogo uspešnijim i mnogo većim imenima nego što oni mogu čak i da sanjaju".

Izvor: K1 prinscreen

Nakon njenih reči oglasila se i Seka i javno podržala koleginicu, a sada se u emisiji "In3gantno" na K1 televiziji ponovo dotakla sporne situacije, ali i prokomentarisala nekulturno ponašanje publike.

"Ja sam doživela to nekako lično. Da sam se ja sutra pojavila taj dečak bi rekao isto to i meni. Mlađe generacije moraju da više poštuju neke stvari.Čini mi se da vaspitavanje dece nije kao što treba da bude. Ja nikad u životu nekom od svojih starijih kolega nisam rekla tako nešto, niti bih pomislila", započela je Seka.

"Mogu da ne volim neku vrstu muzike, da mi se ne sviđa kako izvođač nešto izvodi, ali poštovanje mora da postoji. I te kako poštujem starije kolege i mislim da je to ono što ponesemo iz kuće, kako nas mama i tata nauče. Meni nikad mama i tata ne bi rekli da bacim flašu na binu nekome ili da ga gađam, to je jako ružno. Ja tu krivim i organizatore, jer se to dešavalo i prošle godine. Niko od izvođača ne zaslužuje tako nešto", zaključila je Seka.

Pevačica je objasnila i zašto je podržala koleginicu Jelenu i njen nastup okarakterisala kao najbolji na festivalu:

"Kada je reč o Jeleni, ne možete da poredite babe i žabe, da kažete kako neko nema svetski nastup. Ona je izašla i rekla "Ajmo sad se rasprštite, došla je mama da vam pokaže kako se to radi". To je tako izgledalo. Vi možete da je volite ili ne volite njenu muziku, nastup ili njen privatni život i ponašanje u javnosti, ali morate da je poštujete. Njen nastup je bio najbolji, najspektakulariji. Mislim da je jako ružno da neko sebi da za pravo da bilo šta negativno kaže", kaže Aleksićeva.

Seka se osvrnula i na komentare momaka iz grupe "Crni cerak" koje je jako lično doživela i objasnila zašto je odbranila svoju branšu:

"I ne može da kaže niko da neko ko se juče ispilio i kome cure sline na nos da kaže Jeleni ili Seki ili Željku Joksimoviću ili Zdravku Čoliću da bude čast što je sa mnom na sceni. To, druže, moraš da poštuješ, zato što si ti sa mnom na sceni. Mene je to kao izvođača zabolelo, ja sam samo odbranila svoju branšu. Naravno i Jelenu, ali generalno svoje kolege. U takvim stvarima treba da budemo kolegijalni, ali složićete se da to kod nas ne postoji".

U emisiji “In3gantno” na K1 televiziji Seka Aleksić je prokomentarisalai temu nastupa Desingerice i njegovog uticaja na omladinu, ali i o odgovornosti roditelja.

"Ako ja pustim svoje dete da izađe u klub i da dozvoli nekom da mu gura nogu u usta, liže stopalo ja sam kriva. Ja sam kriva što sam tako vaspitavala svoje dete, nije kriv izvođač. To je možda takav performas, pa dođe kući i smeje se kako ste svi smešni i zašto ste vi to dozvolili sebi. On kaže: "Ja sam onom gurao nogu u usta, on je lizao, zamisli koja budala". Možda je to samo njegov performas, a on je kući potpuno jedan normalan porodičan čovek. Stvar je u publici koja to dozvoljava", zaključila je Seka.