"ARKAN ME JE SPAKOVAO U DŽIP I ODVEZAO" Lečić o BLISKOM SUSRETU s Ražnatovićem: "Vodili smo mafijaški razgovor..."

Glumac Branislav Lečić prije 22 godine oživio je lik Dragana Jakuze u filmu "Bulevar revolucije". Ovo ostvarenje donijelo mu je veliku popularnost, ali i zanimljiv susret sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Rola kriminalca privukla je Ražnatovićevu pažnju, te je on insistirao da se upoznaju, a Lečić je za Informer opisao kako je izgledao susret.

Godinu dana je pokušavao da se sastane sa mnom kako bismo porazgovarali. Jednog dana me je pozvao u svoj džip, spakovao i odvezao na razgovor. Taj sastanak je bio sa mnogo poštovanja i međusobnog uvažavanja. Imao je njuh. Znao je da prepozna. On je znao da sam čovjek koji se ne ku*či i nije plašljiv - rekao je Lečić jednom prilikom za Informer, pa opisao kako je izgledao susret.

Razgovor je bio pravi mafijaški zato što je imao pauze i promišljanja. Mjerili smo se, ali ne u lošem smislu nego u dobrom. Želio je da snimi film o sebi i da ga ja igram. Rekao sam mu da je to sjajna ideja i da je njegov život stvoren za film. Jedino što sam tražio je scenario. "Slažem se da treba da bude snimljen film o tebi, ali napiši scenario da ja to pročitam, a onda ću ti reći da li ću igrati u filmu ili ne", tako sam mu rekao.

Na pitanje da li bi prihavatio da igra ulogu Željka Ražnatovića glumac je rekao:

Naravno da je sada kasno da ga ja igram, ali ima dobrih mladih glumaca koji bi mogli. Razgovor smo završili tako što smo se dogovorili da taj scenario treba da bude napisan, ali do toga nikada nije došlo - ispričao je Branislav.

Vrijeme, kada je film "Bulevar revolucije" počeo da se prikazuje u bioskopima bilo je veoma turbulentno za Srbiju zbog ratova i sankcija.

Posle tog filma mnogi kriminalci su htjeli da me upoznaju. To je bilo čudo jedno. Ta tema je bila takva da je moj lik imao svoju djevojčicu koju je volio, njegovao i čuvao, a bavio se nezakonitim stvarima. To je bio period baš pred sankcije i čitav niz stvari koje su nam se dešavale bio je podloga za kriminalnu aktivnost i brzo sticanje para - rekao je Branislav Lečić za Informer.

Ostvarenje "Bulevar revolucije" je snimljeno u režiji i po scenariju Vladimira Blaževskog. Riječ je o drami u kojoj glavna protagonistkinja (Bojana Maljević) kao mlada djevojka upoznaje sitnog gangstera (Branislav Lečić) i otpočinje sa njim romansu.

Film je snimljen u vrijeme raspada Jugoslavije i njime potaknutih ratova (koji se posredno koriste kao jedan od elemenata zapleta), ali se glavna tema ticala propasti komunističkog sistema.

Bojana Maljević je za ovu ulogu dobila brojne pohvale i postala jedna od zvezda srpskog filma 1990-ih.