Otac Maje Marinković otkrio je šta se dešavalo u noći kada su mu zapalili kola i otkrio šta se desilo kada je kupio nov automobil.

Izvor: Instagram/takitadza

Radomir Taki Marinković, otac učesnice Elite Maje Marinković, nedavno je doživio pravi šok kada su mu zapalili kola ispred zgrade. On je sada bio gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji gdje je u razgovoru s voditeljem Ivanom Gajićem govorio o nemiloj sceni i otkrio šta se desilo te noći.

"Pa još se ništa ne zna, policija radi svoj posao. Ja ne znam da li da dajem ikakve izjave, dok ljudi ne urade svoj dio posla. A nadam se da će taj izvršilac izaći pred lice pravde", otkrio je Taki.

Ivana Gajića zanimalo je kakav je osjećaj izgubiti nešto tako vrijedno.

"Baš je bila neka lijepa serija na televiziji, gledao sam i oko 12 sam zaspao. I u 4 sata odjednom buka, lupaju na vrata komšije, 'ustaj, ustaj'. Dok sam izašao napolje za 10 minuta, auto je izgorio do pepela. Znači sve komšije su bile, dvoje vatrogasnih kola, troje policijskih, sve komšije u pidžamama, napolju. Bio sam u šoku, vidim moj auto ne postoji više. Tek sad mi je došlo, šta je moglo sve da se desi, ali nadam se da je to prošlo, da se to više neće ponoviti", ispričao je Marinković.

Vidi opis U 4 UJUTRU LUPAJU I DERU SE "USTAJ" - Majin otac o noći kada su mu zapalili kola: Izgorio je do pepela za deset minuta! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/takitadza/screenshot Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/takitadza/screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/takitadza/screenshot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/takitadza Br. slika: 10 10 / 10

Na pitanje da li s nekim ima neraščišćene račune i sumnja li na nekog, odgovorio je:

"Nemam, ja sam beogradsko dijete, mene svi znaju, vide me i kad ja izađem, oko mene je samo lijep svijet. Rijaliti fanovi mi svakodnevno pišu budalaštine, prijete mi, ali ja se ne obazirem na to. Ali, stvarno, ovog puta je otišlo to malo predaleko. Kupio sam drugi automobil posle sedam dana, kad sam došao, posle pet dana, pokidane tablice sa automobila".