"ŠUTIRALI SU ME PO PODU, UDARALI I ŠAMARALI": Maja Volk nikad iskrenije o surovom odrastanju i partnerima

Maja Volk je osećala potrebu da nekome otkrije svoje najdublje traume.

Izvor: YouTube/Printscreen/K1 Televizija

Poznata voditeljka i scenaristkinja, Maja Volk, svojevremeno je u jednoj svojoj knjizi podelila priču o traumama koje ima još iz detinjstva. Tada je priznala da su njeni roditelji, Mirjana Kodžić i Petar Volk, često bili vrlo surovi u vaspitanju, te su koristili i fizičku silu.

"Vrlo brzo sam shvatila da ljudi ne žele da slušaju mračne priče, a ja sam ih imala, te nekom morala da ispričam, da ne bih poludela. Još od detinjstva, od toga kako su me roditelji surovo kažnjavali višečasovnim batinama, šutirali po podu, udarali, šamarali, do ponižavajućih situacija u ljubavnim odnosima. Malo humora ubačenog u priču bio je jedini način da ljudi progutaju gorku pilulu", napisala je Maja.

Izvor: Lepa i Srecna

Maja je u braku dugom 16 godina dobila troje dece, Teodoru, Milenu i Mihajla. "Najstarije i najmlađe dete na neki način po rođenju imaju 'status', ali srednje je uvek u problemu. Zato je Milena još u detinjstvu razvila šarm, ne bi li privukla pažnju. Nasledila je temperament od moje mame, glumice Mirjane Kodžić i, to je umela da koristi", otkrila je voditeljka jednom prilikom za "Hello".

Borba za zdravlje

Maja je takođe poznata po svom stilu života u kom propagira biljnu sirovu ishranu i redovnu fizičku aktivnost. Nakon borbe sa tumorom grla, ona je govorila o detaljima operacije i zdravlju. Kako ga je otkrila, kako se lečila i nastavila život dalje.

"Karcinomu je predhodilo pet godina pakla da bi se on napravio, prvo razvod braka, mama umre, tata se oženi, sin se odseli - dokle više. Kada posustaneš i kažeš ja ne mogu više. Onda organizam kaže 'ne mogu da te gledam kako se mučiš, evo ti rak da odeš što pre'. Ja kada čujem onu rečenicu, boriti se protiv raka, protiv čega se boriš, protiv sebe? Treba razumeti, a ne boriti se. Nikakve simptome nisam imala, pevala sam kao slavuj, u raznim zadimljenim restoranima misleći da je moj glas večan. Kada pevaš ti onda mnogo udišeš vazduh. Imala sam jednu malu neprijatnost, kada jedem kikiriki onda se zagrcnem, ali ja popijem čašu vode i mislim da mi nije ništa. Šest meseci posle mamine smrti se tata oženi, ja odem kod njega, i on mi postavi jedno pitanje, koje iz ovog ugla nije bilo strašno, ali ja sam pomislila da ću da umrem i ujutru se na vratu pojavila metastaza, ali ja sam mislila da to nije ništa", istakla je ona za novu.rs.