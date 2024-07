KAŽI DA LAŽEM, JER SAM JOŠ ŽIVA: Bolna ispovijest poznate glumice - Ljekar rekao da ne moram da umrem u Beogradu

Eva Ras 22 godine vodi tešku borbu s rakom, a sada je otvorila dušu i progovorila o opakoj bolesti.

Izvor: Kurir TV printscreen

Glumica Eva Ras na sceni je više od 60 godina i do sada je odigrala brojne uloge u domaćim serijama i filmovima, a poznata je i po svojim izjavama i oštrim kritikama ljudi i događaja. Ona voli da govori i o onome o čemu drugi radije ne bi, a jednom prilikom je priznala da joj nije jasno kako i dalje ima snage da se bavi glumom posle toliko godina.

Život Evu Ras nije nimalo mazio. Od ranog detinjstva suočavala se s brojnim problemima, a najteži period života je bio kada je izgubila ćerku. Glumica je ostala i bez supruga, a već 22 godine bori se s opakom bolešću, rakom materice. Ona je u više navrata pričala na ovu temu, a svojevremeno je u jednom intervjuu otkrila da joj ljudi govore da laže da boluje od raka.

"Već 20 godina me leče od te opake bolesti. Mnogi mi govore da lažem jer još nisam umrla. Pre putovanja u Južnu Ameriku otišla sam kod svog doktora i pitala ga da li smem da idem tako daleko. Rekao mi je: 'Idite gospođo, idite slobodno, pa ne morate u Beogradu da umrete, možete da umrete i u Riju'", rekla je Eva tada, a onda se prisetila Milene Dravić.

"Milena Dravić je dve godine pre mene dobila rak. Njen rak je mirovao 17 godina, a kada joj se pojavio taj sekundarni karcinom umrla je posle godinu dana. Moj rak je mirovao 19 godina. Pre dve godine mi se pojavio na licu i to sam operisala. Bio je maligni i doktor mi je rekao da može ponovo da mi se pojavi. Rekla sam mu: 'Doktore ne brinite, ja ću do tada da umrem'", ispričala je Eva i dodala:

"Od kad je moj Ras umro nemam nikog. Moj ljubavni život sam posvetila mom pokojnom suprugu, jako je ružno da pišu kako imam ljubavnika koji je od mene mlađi šezdeset godina. Svaki čovek treba da zna da se ljubav gaji, ona se ne kupuje u supermarketu i da biste je dobili morate da je date".

Jezivo iskustvo s drogom

Jedan od njenih najbombastičnijih intervjua je i ona u kome je govorila između ostalog govorila o porocima kojima se u mladosti odala.

"Suprug me nikad nije nagovarao na to. Međutim, droga se vukla po stanu i gledala sam kako je on uzima. Jednom sam mu rekla da hoću i ja da probam. Odgovorio mi je da ne želi da bude svedok tome i da to uradim dok on nije kod kuće. Tako sam i učinila. Ušmrkala sam taj prašak, bio je to kokain. Imala sam 20 godina kada sam prvi put probala drogu", rekla je glumica.

Eva je ispričala da nakon uzimanja narkotika nije znala za sebe i da danima nije jela i spavala - "Kad bih se nadrogirala, mislila bih da mogu da prođem kroz zid! Pipala bih zidove i činili su mi se mekani. Taj čudan osećaj u glavi trajao bi danima. Dva dana ne bih jela, pila, spavala, niti pi*ala! Nisam imala nikakve fiziološke potrebe. Kad bih sklopila oči, ukazivala bi mi se čudna priviđenja. To je bilo jezivo! Povraćala sam od psihičkog gađenja, jer sam izgubila sebe u svemu tome. Prošle su nedelje dok nisam došla sebi. Kad sam shvatila da stabilno stojim na zemlji i da zid nije mekan, znala sam da sam dobro. Razvela sam se od prvog supruga i prestala sa drogiranjem. Neću da pričam o njemu i otkrivam ko je. On ima svoj život i nemam pravo da mu ga zagorčavam. Ne samo njemu već i njegovoj deci i unucima".