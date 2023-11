"MILENA RADULOVIĆ SE UŽIVJELA U ULOGU"! Eva Ras tvrdi da glumica NIJE žrtva Mike Aleksića: ŠOKANTNA IZJAVA!

Eva Ras osula paljbu po Mileni Radulović, u objavi na društvenoj mreži je nije štedjela!

Milena je nedavno u Višem sudu u Beogradu završila svjedočenje u postupku protiv samozvanog učitelja glume Miroslava Aleksića, optuženog za silovanje i s*ksualno uznemiravanje nekoliko polaznica te škole. Ona ima status oštećenog svjedoka i svjedočila je tokom ukupno tri suđenja. Potom, gostujući u jednoj emisiji, prokomentarisala je da joj posle svega "život neće biti isti".

Eva Ras ne libi se da prokomentariše razne aktuelnosti, međutim, dotakavši se drame kroz koju Milena Radulović prolazi, mnoge je šokirala. Glumica se na Fejsbuku zapitala - kako vjerovati "ženi koja se uživjela u ulogu silovane", napominjući da ona ne vjeruje.

"Ne vjerujem... Kako vjerovati ispovijesti ženi koja se toliko uživjela u ulogu silovane, jadne, bespomoćne mučenice, opisujući prodiranja prstiju, penetraciju, kako je rekla, u njeno nevino tijelo, skidanje veša sa nje, kako je silovatelju bilo lako, jer ju je gurnuo na klavir, kao da je prosto izuti hulahop čarape da bi potom i gaće smakao, govorila je da su iza vrata, a sasvim previdjela da između dvije prostorije uopšte vrata ne postoje, a to je evidentno, to može svaka budala da vidi ako uđe u tu školu glume. Vrata ne postoje, a silovana tvrdi da su iza vrata, dok je nju učitelj glume silovao, djeca recitovala 'Oče naš'. Uzgred 'Oče naš' nije recitacija nego molitva", pisala je Eva, što je naišlo na brojne oprečne komentare publike.

Milena se na posljednjem ročištu srela oči u oči sa Mikom Aleksićem i na sva pitanja je odgovorila, ali joj nikako nije bilo lako. "Sve vrijeme, Aleksić i njegov advokat Zoran Jakovljević su me provocirali i postavljali gnusna pitanja i smijali se. Aleksić je tako agresivno vikao i svi su to vidjeli u sudnici. Kada mi se posle toliko godina obratio tim tonom, osjetila sam se kao na času, kao prije mnogo godina, ali nije me tim tonom povrijedio. Naravno, njihovo pravo je da se brane kako god izaberu", pričala je u jutarnjem programu televizije K1 Radulovićeva, kojoj su sve vrijeme oči bile pune suza; sada, kako je objasnila, ostalo joj je samo da se nada.

"Ovo toliko dugo traje. Toliko sam puta mislila: 'Neću morati dalje'. I sada se nadam da posle ova tri ročišta i tih njegovih (Aleksićevih) pitanja, da se bližimo kraju procesa. Nadam se da ću imati pravo da budem i djevojka i glumica. Voljela bih malo bezazlenijih tema u narednom periodu u našem društvu", rekla je tada, između ostalog, Milena.