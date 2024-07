BILA SAM BEZ DINARA: Srpska pevačica zbog jedne odluke izgubila veliku sumu - Neću da me niko maltretira

Višnja Petrović progovorila je o teškim trenucima u karijeri i priznala da je mnogo puta bila bez dinara.

Višnju Petrović domaća publika prvo je zapazila 2007. godine u popularnoj seriji "Selo gori a baba se češlja", nakon čega je ušla u Zadrugu, a zatim i snimila nekoliko pesama. Jednom prilikom je na slavlju od gosta umesto novca dobila bakšiš u vidu sata marke "roleks", a sada je progovorila je o teškim trenucima na estradi i priznala da je imala finansijske probleme.

Pevačica je istakla da je imala predrasude zbog kojih nije želela da ranije uđe u estradne vode.

"Bile su predrasude da ja nisam mogla da uđem u ovaj posao ranije. Mislila sam da su pevačice samo 'novac u grudi', jer sam ja to gledala na svadbama na kojima sam ja bila i to je bilo nešto što mi se ne sviđa. Nisam osećala od strane ljudi koji su tu poštovanje prema pevačicama. Međutim, to je sve do stava, kako dođeš i nastupiš. Mene moj stav do sada nikada nije doveo u neprijatnu situaciju. Bilo je dešvanja da dođe gost recimo i kaže: "Koliko ste uzeli?', ali i za takve imam penicilin", rekla je pevačica za "Grand" i dodala:

"Ne radim svuda. Sve se zna i onda tamo gde može biti neprijatnih situacija, pre ću sedeti kući, nego sebi to dozvoliti. Mnogo puta sam bila bez dinara kada sam odbila, ostala sam bez ozbiljne sume novca. Ne želim da me bilo ko maltretirala i da pevam do devet ujutru".

Bila ljubavnica

Višnja Petrović je jednom prilikom šokirala javnost priznanjem da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem i da joj nije smetalo to što je bila ljubavnica u tom odnosu, ali i otkrila kako ju je Neca iz "Srećnih ljudi" ponizio pred svima.

"Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima. Htela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam sem droge jer sam poročna", prizala je pevačica.