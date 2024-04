DAO BIH SVO BOGATSTVO, SAMO ZA SAT VREMENA! Potresno priznanje Saše Popovića

Bivši muzičar i čelnik Grand produkcije iskreno priznao koliko mu nedostaju dvije drage osobe.

Izvor: PINK tv/printscreen

Aleksandar Saša Popović (69), osnivač i bivši suvlasnik i direktor Grand produkcije, dao je emotivan intervju u emisiji "Bez filtera sa Sarom Miom" i iskreno govorio o svom detinjstvu. Prema njegovim riječima, njegov otac se teško mirio sa odlukom da napusti Pravno-ekonomski fakultet, koji je Popovič upisao baš zbog očeve želje. Takođe, govorio je i o odnosu sa roditeljima i o tome koliko mu nedostaju.

"Majka je odigrala veliku ulogu kada sam ja rekao da neću više da studiram. Otac mi je bio stvarno strog, a znaš kakva je majka, uvek kao ‘Nemoj da ga diraš, molim te ostavi ga, nemoj, on voli muziku’. Kad čujem da neko ne priča sa roditeljima, bilo da je sa ocem ili sa majkom… Pa ja ne znam šta bih dao, svo bogatstvo, da Bog može da mi namjesti da samo sat vremena popričam sa svojim roditeljima, pogotovo sa tatom", rekao je Popović.

Rekao je i da je imao težak muzički početak krajem sedamdesetih, kada je 1977. napravio svoj prvi bend "Lira šou". "Ja onu harmoniku stavim na leđa i od centra grada idem do kuće i plačem. I onda neko dođe i kaže ‘što si sujetan’ pa nisam sujetan, samo hoću da budem bolji. I sama znaš, napraviš neku emisiju, pa se pitaš kako će to da prihvati publika, šta će reći gledaoci i to su ti neki strahovi. Mislim, ta sujeta se najviše oseti kod pevača. Svaki pevač gleda šta je ovaj drugi snimio, kako se obukao, da li je ima koncert, pa kažu ‘Jao, njemu je propao koncert".

Svjestan je Saša Popović i komentara na svoj račun i na račun svog rada u Grandu. "Vi kad pogledate ovo što ja danas radim i što radim poslednjih 20,30 godina, ljudi kažu ‘Ma, šta, on je upropasto muziku, one je ovakav i onakav’. Znate kako, neko nas voli, a neko ne i to je skroz u redu", kazao je Popović.