BILA SAM LJUBAVNICA! Naša pjevačica znala da je oženjen: Nisam budala, bila je to burna veza

Višnja Petrović jednom prilikom priznala je da je bila u vezi s oženjenim muškarcem.

Višnju Petrović domaća publika prvo je zapazila 2007. godine u popularnoj seriji "Selo gori a baba se češlja", nakon čega je ušla u Zadrugu, a zatim i snimila nekoliko pjesama. Pažnju javnosti privukla je i kada je na jednom slavlju od gosta umjesto novca dobila bakšiš u vidu sata marke "roleks".

Pjevačica je i sve iznenadila kada je javno priznala da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem i da joj nije smetalo to što je bila ljubavnica u tom odnosu.

"Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima. Htjela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam sem droge jer sam poročna", rekla je pjevačica.

Višnja je nedavno iznijela svoje stavove na temu muško - ženskih odnosa: "Ja sam jako tolerantna osoba, ali su meni riječi možda na prvom mjestu kada je poštovanje u pitanju. Paradoks je kada raskineš vezu zbog jedne ružne rjieči, a onda u narednoj doživiš te iste ružne riječi i ostaneš u toj vezi. E, ja više nikada u životu tu ne bih ostala kad bi me neko tako uvrijedio", rekla je Višnja.

"Dodala bih i ovo, da pojasnim... Možemo da se vrijeđamo na koju hoćeš fori, u smisliu 'ti nisi dovoljno vrijedan, nisi počistio, uradio ovo ili ono', ali da te neko naziva pogrdnim imenima... to ne dozvoljavam. Ja imam svoje zvanje! A za to što kažeš da sam eventualno, platićeš", rekla je ona pa se osvrnula i na odnos posle svađe sa partnerom:

"Što se tiče tih malih čarki i svađa bez uvreda, mogu da kažem posle njih može da se izgladi odnos... Vodim se onom ''posle svađe, sve je slađe''. Kada te dohvati, druže posle svađe...", ostala je nedorečena Višna i izazvala opštu pometnju u studiju u emisiji Magazin In.