BOJANA JE ŠUTNULA, A ONA BRŽE-BOLJE OTRČALA MAMI: Tata joj prijetio ubistvom zbog gej veze, pa sad pljuje bivšu?

Nakon što je Bojana raskinula sa njom, Anđela je "oplela" po djevojci zbog koje se odrekla roditelja.

Izvor: pritnscreen/youtube/Zadruga

Iako se činilo da će Anđela Šparavalo i Bojana Pavlović konačno naći svoj mir nakon haosa u rijalitiju, ali i nakon istog, čini se da do "hepi enda" ipak neće doći.

Kako su prenijeli domaći mediji, na žurki povodom završetka "Elite" došlo je do sukoba između njih dvije, nakon čega su raskinule.

Sada se Anđela prvi put oglasila nakon incidenta i ispričala svoju stranu priče, ali je i otkrila pratiocima da se vratila kući.

Izvor: instagram/_spakii

Posle žurke u apartmanu je počela ponovo da me vrijeđa, da sam ovakva, da sam onakva. Htjela je sve da prebaci na mene. Sve njeno i za cijelu njenu priču htela je da okrivi mene, optužila me je da sam ja igrala rijaliti i svašta nešto... Na to sam joj ja rekla da sam zbog nje otišla od porodice, doživjela sam nervni slom, počela da plačem i lupam rukom o zid. Nisam mogla da vjerujem šta mi ona priča. Nakon toga mi je rekla da nema poverenje u mene i da će ga verovatno stvoriti, izvinila mi se, a onda mi rekla da idemo tri dana na selo kod njene sestre da se ona odmori. Apsolutno mislim da je sve vrijeme igrala rijalitri sa mnom i da sam ja izmanipulisana - rekla je uznemirena Anđela.

Sad se vidjelo ko je zapravo folirant i ko se čijim emocijama igrao. Otišla je s drugom dok sam ja spavala. Ostavila me je na spavanju i pokazala da je ne zanimam, pobjegla je od mene. Dok smo bile unutra pričala mi je ispod pokrivača da pričam loše o mojoj porodici da će ona stati uz mene. Sve je to radila da bi igrala rijaliti, upetljala je mene i porodicu i na kraju me ostavila - ispričala je Šparavalo.

Svađa na žurki

Anđela Šparavalo i Bojana Pavlović su zajedno stigle na žurku u Šimanovcima povodom proslave finala Elite, međutim među njima je izbila svađa.

U jednom trenutku Bojana i Anđela su se brutalno sukobile, a Anđela joj se u jednom trenutku unijela u facu.

Majka se uopšte nije obradovala kad me je vidjela, vidjela je da se snima i napala me je pred kamerama. Ona generalno mene pravi ludom. Ne znam da li bi me majka podržala da nisam u vezi sa Bojanom, sve mi je čudno. Saznala sam da moj brat nije pisao čestitku koja mi je stigla u Eliti, to je sve moja majka uradila - rekla je Anđela, na šta se nadovezala Bojana.

Ja sam ti to odmah rekla - rekla je Bojana, a Anđela joj je odbrusila:

Pušti me na miru - viknula je Anđela, pa nastavila da priča loše o svojoj porodici rekavši čak i da joj je otac prijetio ubistvom zbog gej veze. No sada se čini da su joj ipak dobri nakon raskida, s obzirom da im se brže-bolje vratila iako je iznijela stravične stvari u javnost o najbližima.