UČESNICA ELITE POVRIJEĐENA USRED HAOSA! Produkcija brzo reagovala nakon TUČE i pružila joj HITNU POMOĆ! VIDEO

Učesnice Bojana Pavlović i Anđela Šparavalo ne prestaju sa skandalima posljednjih dana!

U "Eliti" uzavrela atmosfera. Bojana Pavlović, Marija Malivuk i Anđela Šparavalo imale su brutalan sukob, koji je izazvao totalni haos. Sve je počelo razmjenom uvreda i psovki između njih, da bi sukob ubrzo izmakao kontroli.

Veliki šef je hitno reagovao, i novčano kaznio učesnice zbog kršenja osnovnih pravila življenja na imanju u Šimanovcima, a produkcija je Pavlovićevoj brzo ukazala neophodnu medicinsku pomoć jer se povrijedila tokom haosa, te je snabdjela ljekovima protiv bolova.

Majka Anđele Šparavalo nije podržala svoju ćerku u ljubavnoj romansi sa Bojanom, tokom posjete koje su rijaliti učesnici imali pred praznike. Anđela je u emisiji "Pretres nedjelje" otvorila dušu o potresnim detaljima iz svog života, te otkrila da je njen ujak maltretirao porodicu.

"Ne, nije, ne mogu da pričam o tome. Vezano je za moju baku i deku... Mene nikada nije volio zbog moje majke, ona je uspjela u životu. To je mamin rođeni brat, stariji. Nije volio majku jer se sama izgradila kao ličnost, a on je uvijek zavisio od bake i deke. Upoznao je moju ujnu koju nisam vidjela pet, šest godina i sestru. Oni su se upoznali na moru, nakon toga se rodila moja sestra. Pokušavala sam da je tražim preko Instagrama ili preko nekih ljudi. Nisam uspjela da dođem do nje, našla sam ujnin Instagram i odbila mi je zahtjev na Instagramu. Dolazila sam i ulazila nekoliko puta, nakon toga sam otišla kod moje bake, to je od moje mame mama. Moja ujna je htjela da se odvoji od mog ujaka, nije je tukao, ali je prevario. Ja imam sestru koju ne znam da imam. Ja tu moju drugu sestru ne znam, nikada je nisam vidjela, da je meni neko pokazao.. Uvijek je švrljao i išao svuda. On je vidio da sam njegovoj ćerki dala da jede pijesak, utjerao mi je strah, a ja sam to rekla mom ocu i mom stricu. Moj stric je malo burniji i na to gleda malo drugačije. Moj otac je mirniji i nikad nije u fazonu da će nekoga da udari, a stric je takav da ako mu se dira na dijete, da će da popjeni", govorila je učesnica "Elite".