"VRIJEĐAO ME JE KAD SAM IMALA 5 GODINA, SKAKAO PO MENI..." Anđela iznela nove ŠOK tvrdnje o svojoj porodici

Anđela Špravalo se i dalje ne odvaja od Bojane Pavlović sa kojom je započela ljubavni odnos prije praznika. Na samom pragu Nove godine Anđelu su postelili roditelji koji su joj u lice rekli da će je se odreći u koliko se ne skloni od nje.

Izvor: Kurir

Učesnica Elita nije marila za mišljenje oca i majke te je nastavila odnos sa Bojanom ali i šokantnim tvrdnjama na račun svoje porodice, to joj nije prvi put.

- Dok sam radila na recepciji, kupovala sam baki i deki ljekove, jer roditelji nisu imali toliko para da o sve to plate. Došla sam da deki spremim čorbicu, a ujak je rekao:''Šta glumiš ovdje? Crveni Krst?'' On mene nikada nije volio. Tokom odrastanja sam se igrala sa sestrom u pijesku, igrale smo se, a on je na mene skakao, jeziv pogled je bio u pitanju - govorila je Anđela i nastavila:

- Vrijeđao me je, a imala sam četiri, pet godina. Krenuo je da me udari, a otac i stric su krenuli da me zaštite. Da se vratim na priču o čorbici, ujak mi je zvocao jer sam šlogiranom deki, koji je bio jako loše kuvala čorbicu. Bacio je onu čorbicu na njega, a on onako iznemogao, nije znao šta će. Znaš kakav je bio? Ta čorbica je vruća bila, ispekla ga je. Tjerala sam baku da ga prijavimo, ali je on završio svakako u zatvoru. Zato je moja majka protiv droge, jer se on baš... Sa njim nikad ne znaš... Jednom je uzeo omču i uzeo stolicu i prijetio babi. On nikada nije radio, on sve njihovo trošio i samo rasprodavao stvari, oni sada i kuću hoće da prodaju. Ujak je dva puta bio na ljiečenju od narkomanije, ali nije mogao da se izliječi - kazala je Anđela.