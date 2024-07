MALO JOJ PORŠE OD 280.000 €, PA DOBILA JAHTU? Staniju iznenadio dečko, pukao 2 miliona na poklon

Starleta Stanija Dobrojević više ne krije da uživa u ljubavi sa Asmin Durdžić koji je obasipa skupocenim polonima.

Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

Kako stvari stoje, Asmin Durdžić odlučio je da se debelo oduži svojoj devojci Staniji Dobrojević za sav stres koji su prošli prethodnih meseci.

Oni su uživali na Crnogorskom primorju, a tom prilikom Asmin je navodno odlučio da iznenadi starletu, te ju je iznenadio skupim poklonom - jahtom.

Stanija je ostala zatečena, ona je pre očekivala verenički prsten, nego jahtu od dva miliona evra sa svojim imenom, tim pre što joj je za rođendan kupio Poršea vrednog 280.000 evra.

- Asmin je rešio da je ne pritiska i da joj da vremena da postene sigurna u njegovu ljubav. Ona želi da joj da još malo vremena da vidi kako će se on ponašati kada Aneli Ahmić izađe iz rijalitija, mada je i sad i više nego sigurna da je ona zauvek precrtana u Asminovom životu. On čini sve kako bi se Stanija osećala lepo i stalno joj priređuje neka iznenađenja. Njihova veza je imala mnogo turbulencija, ali bez obzira na sve, Asmin od Stanije nikada nije odustao i čini sve da ona bude najsrećnija žena na svetu. Kada su otišli na odmor nije ni slutila kakvo iznenađenje joj je pripremio - rekao je dobro obavešten izvor i dodao da jahta nosi Stanijino ime i da vredi dva miliona evra.

O ljubavi sa Asminom

Podsetimo, Stanija je nedavno progovorila o svojoj ljubavi sa Durdžićem.

Izvor: Instagram/bet_men_007/printscreen

- Koliko puta sam ja rekla zbogom i medijima i rijalitiju i muzičkoj karijeri, odem u Ameriku i nema me i da ja u Americi upoznam dečka iz Austrije i da me ova priča vrati u epicentar, to je samo sudbina. Mislim da je sada došao momenat da stvari izlaze na videlo. Na društvenim mrežama su mi pisali da će me prevariti, da je prevarant, da će me opljačkati. Ja sam se sklonila u Ameriku, dođem u Srbiju, pa majka od dotične (Aneli) se slika ispred zgrade, njena sestra se uključi i kaže da branim da on šalje pare devojčici...Nevezano da li ćemo mi ostati zajedno ili ne, mi možemo da osnujemo porodicu i živimo zajedno, možda i ne, ali mi se dopada što smo mi individue za sebe - pričala je Stanija nedavno.

