GLUMAC NA PLAŽI POKAZAO IZDVAJANO TIJELO: Od supruge i djece ni traga ni glasa, svi se pitaju gdje je PJEVAČICA NESTALA

Orlandove paparaco fotografije obišle su svijet, a malo je onih koji su se suzdržali od pohvalnih komentara.

Izvor: CIAO PIX/COBRA TEAM / BACKGRID / BACKGRID UK / PROFIMEDIA

Holivudski glumac Orlando Blum (47) ponovo je postao predmet ženske požude nakon što je pokazao izvajano tijelo tokom uživanja na odmoru. Naime, on je predah pronašao na Sardiniji gdje uživa na prelijepoj plaži, a njegovi usklenasni mišići mamili su poglede.

Orlandove paparaco fotografije obišle su svijet, a malo je onih koji su se suzdržali od pohvalnih komentara. Iako je na pragu šeste decenije, glumac izgleda bolje nego ikada. Nema Kejti Peri na ovim fotografijama iako je poznato da je na odmoru sa Orlandom i porodicom. Možda nije raspoložena za dan na plaži.

Glumac otvorio dušu o ljubavi sa Kejti Peri

Orlando Blum već osam godina je u vezi sa pjevačicom Kejti Peri, sa kojom je dobio i sina. Djeluje da je par jedno pored drugog našao svoju mirnu luku, a glumac je sada progovorio o početku njihove veze. - Kejti mrzi kad to kažem, pa moram pažljivo da se izražavam, ali njena muzika je bila svuda. Puštala se na svim radio stanicama, a to nije bilo nešto što sam ja slušao. Zapravo, ja sam se zaljubio u Ketrin, tu djevojku iz Santa Barbare - rekao je u podkastu "On Purpose i What Now?". On se potom osvrnuo i na uspjeh njihove veze, pa istakao da oboje imaju samo jedan cilj i on se tiče stalnog napretka. - Na neki način moja veza je najveća prilika za moj kontinuirani rast i znam da oboje to gledamo tako. Dakle, zajedno rastemo. Kejti me smatra odgovornim i ja se trudim da to opravdam - rekao je Orlando. Glumac je i ranije govorio o njihovom odnosu i istakao da mu je posebno bitno što su jedno drugome velika podrška.