NIJE SE SMIRIO DOK JE NIJE SMUVAO, A ONDA MU BILA MATORA: Tjerao je na botoks, a ona zbog intervencija imala moždani

Šeron Stoun se dotakla teškog perioda nakon moždanog udara i otkrila da su je pojedinci iskoristili i uzeli joj novac.

Slavna glumica Šeron Stoun napravila je haos na mrežama nakon što je objavila fotografiju na Instagramu u toplesu i minijaturnom kupaćem kostimu dok slika.

Kako to obično biva, zaređale su se pohvale, ali i kritike onih koji smatraju da je na mrežama mjesto samo mladim tijelima.

Ipak, glumica koja je nebrojeno puta našla na listama najseksepilnijih, naročito nakon što je snimila film "Niske strasti", ne haje za ono što drugi govore. Ona uživa u svom tijelu, oblinama i nema problem da ih pokaže na mrežama.

Ona je inače sve iznenadila kada je nedavno otkrila da je otvorila profil na Tinderu jer je riješena da ponovo pronađe ljubav. Doduše, na ovom polju, Šeron se žestoko namučila.

Podsjetimo, ona je od 1984. do 1987. bila je u braku sa Majklom Grinburgom, a od 1998. do 2004. sa Filom Bronstinom.

Bila je vjerena za Boba Vagnera između 1994. i 1995. a u prošlosti je ljubila Anđela Bofu, Rika Foksa, Dejvida DeLuisa, Martina Miku, Krega Fergusona, Kristijana Slejtera, Dejvida Duhovnija, Džeka Nikolsona, i mnoge druge slavne frajere. Postojali su navodi čak i da je ljubila nekadašnjeg američkog predsjednika Bila Klintona. Naravno, sve to ostalo je u domenu tračeva.

No, fatalna glumica i pored svoje ljepote ipak nije našla pravu sreću ni sa jednim od pomenutih frajera. U jednom trenutku je dala šansu i mlađim muškarcima, a sve u nadi da će se usrećiti, no, to ju je umalo skupo koštalo.

Tako je svojevremeno za Vogue Arabia ispričala za vezu sa mladićem koji se "polomio dok je nije smuvao", da bi je potom pitao da li bi radila botoks. Šeron je izjavila kako bi vjerovatno i za njen i za njegov ego bilo dobro kad bi ubrizgala botoks, ali ona to ne želi i nakon toga njihova veza se raspala.

Šeron inače nije željela da otkriva s kojim partnerom joj se ovo desilo, ali je rekla kako ga je nakon toga videla samo još jednom i da više nije bio zainteresovan za nju.

- Ako za nekoga nisam ništa više od lijepog lica, onda se lako nađe put do izlaza - izjavila je glumica tada.

Podsjetimo, Šeron je odustala od bilo kakvih kozmetičkih intervencija nakon što je zbog aneurizme koja ju je skoro ubila, pretrpjela dug period oporavka i komplikovanu operaciju koja je trajala sedam sati.

Nakon operacije je iskoristili

Šeron je inače priznala da su je nakon intervencije mnogi iskoristili da joj izvuku novac.

"Ljudi su me u to vrijeme iskorišćavali. Imala sam 18 miliona dolara štednje od svoje karijere, a kad sam se vratila na svoj bankovni račun, sve je nestalo. Uopšte više nisam imala novca", rekla je za The Hollywood Reporter.

Ipak, nije dozvolila da je to slomi, a novac je ponovo zaradila, i ovog puta je nešto obazrivija kome poklanja povjerenje, i srce.