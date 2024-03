"TRAŽIO JE DA IMAMO ODNOS DA BI BOLJE GLUMIO!" Isplivao snimak Šeron Stoun o kom svi pričaju!

Šeron Stoun je otkrila da je scena se**sa u filmu "Sliver" bila prava, ali da je bila primorana na to!

Izvor: Movieclips Trailers

Život Šeron Stoun bio je poprilično buran, od optužbi da ju je deda se**sualno zlostavljao u mladosti do brojnih veza i čuvene scene iz "Niskih strasti" koja je zapalila planetu.

Jedna od najpoželjnijih glumica u Holivudu gostovala je u emisiji voditelja Luja Terua i iznijela šokantnu tvrdnju da joj je producent filma "Sliver" u kojem je glumila sa Bilijem Boldvinom, tražio da "stvarno ima se*s s njim" u toku snimanja strastvene scene, kako bi sve "izgedalo uvjerljivije".

"Imao je one veoma niske kauče u stilu sedamdesetih, osamdesetih, pa sam doslovno sjedela na podu, a trebalo je da budem na setu", započela je svoju ispovijest glumica, "Imao je ove kuglice od mlijeka u prahu u otvorenoj kutiji, i počele su da padaju i kotrljaju se po podu, dok on šeta po kancelariji sa naočarima za sunce. Objašnjavao mi je da je spavao sa Avom Gardner, te bi ja stoga trebalo da spavam sa Bilijem Boldvinom. Jer, ako bih to učinila, bolje bi odigrao ulogu, a Bili je trebao da se popravi u filmu, jer je to bio problem", izjavila je Šeron.

Nakon njenih tvrdnji, oglasio se i sam Bili, brat glumca Aleka Boldvina. On je na "X"-u napisao, da je Šeron i dalje zaljubljena u njega nakon što ju je davnih dana odbio, te da zna mnogo prljavih detalja iz njenog života.

"Ne znam zašto Šeron Stoun ne prestaje da govori o meni nakon svih ovih godina? Je l još zaljubljena u mene ili je i dalje povrijeđena jer sam biježao od njenog udvaranja? Nije li ona svojoj prijateljici Dženis Dikinson rekla 'toliko će se zaljubiti u mene da će mu se zavrtjeti u glavi? Imam toliko uznemirujućih i nastranih priča o njoj, ali ćutao sam. A mogao bih i ja napisati knjigu o svemu, to bi moglo biti zabavno", napisao je Bili na Tviteru.