ŠERON TRAŽI LJUBAV NA INTERNETU! Glumica se požalila da nema sreće - Sve sami KRIMINALCI i NARKOMANI

Glumica Šeron Stoun iskreno o tome na šta je sve nailazila na aplikacijama za upoznavanje.

Nekada je važila za s**ks simbol, a ceo svet je ludeo za njom nakon scene u "Niskim strastima". Ipak, s godinama, i proslavljenoj glumici Šeron Stoun potrebna je pomoć interneta u potrazi za ljubavlju.

Šeron (65) se požalila da joj to baš ne ide od ruke. U najnovijem intervjuu, ispričala je kako je jedan muškarac kog je upoznala onlajn osuđeni kriminalac, dok je drugi "heroinski zavisnik koji izgleda kao nakon uzimanja 20.000 injekcija droge, na slici koju joj je poslao", izjavila je za TheTimes.

Kako je dalje ispričala, ona je otišla na sastanak sa muškarcem kog je upoznala na aplikaciji, i našla se s njim na zakazanom mestu u hotelu "Bel Eiru" u Los Anđelesu, a kada je konobar došao da poruče piće znala je šta joj je činiti. "Rekla sam konobaru da mi donese čašu vode, a čim je on naručio absint ili nešto slično, izvinila sam se uz reči - Izvini, ne mogu da ostanem".

Ipak, nisu sva iskustva koja je imala loša. Tokom kovida, glumica navodi da je ostvarila dve virtuelne veze. "Bila sam skoro kao terapeut. Bio je jedan kome je žena rekla da želi razvod, a imaju dvoje male dece. Bilo mu je teško da to podnese... A drugi je upravo raskinuo sa devojkom, koja je ostala trudna, i umesto venčanja rešila se na abortus. Bio je i dalje veoma zaljubljen u nju i ja sam mu pomogla da to prebrodi. Oboje smo se osećali dobro nakon toga. Ne znam kako da to objasnim" izjavila je.

Nije poznato koje aplikacije za upoznavanje Šeron koristi, ali jedno je sigurno - glumica u 2024. ulazi sa velikim nadama za ljubav. "Ovo je godina u kojoj želim da se zaljubim - 100 posto", zaključila je slavna glumica koja ima tri usvojena sina, i dva braka iz sebe.