PITALI JE PO ČEMU PAMTI 2023. GODINU: Mirka nasmejala sve u studiju - "Nisam bila trudna i nisam se porodila!"

Mama četvoro dece i popularna glumica, nasmejala sve u studiju kada su je pitali po čemu pamti 2023. godinu

Glumica Mirka Vasiljević, koja sa suprugom fudbalerom Vujadinom Savićem ima četvoro dece, gostovala je u emisiji Ognjena Amidžića gde je zbog odgovora na jedno pitanje napravila haos!

Voditelj je pitao kakva joj je bila 2023. godina i po čemu će je pamtiti, kada je ona odgovorila: "Super, nit' trudna, nit' se porodila, dakle super", rekla je Mirka, nasmejala sve u studiju i dodala:

"S obzirom da je ova godina prestupna, vreme je za blizance. Mora nešto drugačije".

Potom se u razgovor uključio pevač Aco Pejović koji je rekao da bi njoj i Vujadinu trebalo dati orden.

"Ako nekome treba da se dodeli neki orden to je tebi Mirka i tvom suprugu. Vas dvoje, vi ste mladi ljudi, i da toliko vodite računa o porodici i da imate toliko dece, a to je veliki rispekt i to treba da bude primer celom srpskom rodu, da bude primer kako treba da se jedna porodice širi i bitiše, i to je za bravo".